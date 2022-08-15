العتل لـ «الأنباء»: عقد دورات تدريبية متبادلة بين الجمعيتين وورش عمل مشتركة وتوحيد وجهات النظر

النصرالله: «العلاقات العامة» أبرمت 8 اتفاقيات مع جمعيات نفع عام لتطوير دور المجتمع المدني وتبادل الخبرات



عاطف رمضان



وقّعت جمعية جمعية المهندسين وجمعية العلاقات العامة الكويتيتين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات ولخدمة أعضاء الجمعية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع والدولة.



ووقع المذكرة كل من رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل ورئيس جمعية العلاقات العامة م.جمال النصرالله، حيث أكدا حرصهما على التنسيق والتعاون وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعيتين والتعاون لدعم الجهود الرسمية في مختلف المجالات.



وحضر حفل التوقيع كل من رئيس مركز التحكيم الدولي بالجمعية م.ناصر المطيري، وعضو مجلس الإدارة م.ماجد الديحاني ورئيس لجنة المهندسين الشباب م.فالح العتل ومدير عام الجمعية م.وليد المطوع.



وتهدف المذكرة الى العمل المشترك لتحقيق التنمية البشرية وتنمية القدرات من خلال التطوير المهني لمنتسبي الجانبين وتطوير العلاقات العامة وعمل تواصل جيد مع الجمهور، وكذلك التعاون للوصول إلى أحدث الوسائل المستخدمة في مجال العلاقات العامة والعمل على المساهمة بدفع عجلة التنمية عبر تطوير إدارات العلاقات العامة.



ويلتزم الطرفان وفق المذكرة بتطوير وتقديم الدعم اللوجستي لـ «المهندسين» في مجال العلاقات العامة وفن التواصل مع الجماهير والإعلام والتخصصات التابعة لهم، وعمل دورات تدريبية لموظفي الطرفين والعمل على إظهار الصورة الحقيقية لجمعية المهندسين الكويتية ودورها الريادي في تنمية المجتمع من خلال جميع وسائل الاتصال والإعلام المباشر وغير المباشر.



كما تقضي المذكرة بأن تقوم جمعية المهندسين بدعوة قياديي جمعية العلاقات العامة وبعض أعضاء الجمعية العمومية إلى أنشطة الجمعية طوال العام وتعزيز التعاون في مجال الأنشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية ورعاية الأنشطة معنويا فيما يخص الأنشطة المتعلقة بالدورات والرعايات لبعض المناسبات وفقا للضوابط المعمول بها لدى الطرف الثاني.



ووفق المذكرة فإن الطرفين يمكنهما المشاركة في المؤتمرات والندوات داخل الكويت وخارجها ولا يترتب على هذه الاتفاقية التزامات قانونية أو مالية بين الطرفين فهي تهدف إلى تسهيل وتطوير عملية تبادل الخبرات والاستشارات بين الطرفين.



وقال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل في تصريح لـ «الأنباء»: ان هذه الاتفاقية عبارة عن بداية لتعاون سابق بين جمعية المهندسين وجمعية العلاقات العامة، حيث تم تأسيس جمعية العلاقات العامة في مقر جمعية المهندسين وتمت استضافتها لعدة سنوات، مشيرا إلى ان الهدف من الاتفاقية تبادل الخبرات والتعاون في العديد من الأمور سواء في مجال العلاقات العامة أو ما ستقدمه جمعية المهندسين لمنتسبي العلاقات العامة.



ولفت م.العتل إلى انه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد دورات تدريبية متبادلة بين الجمعيتين وإقامة ورش عمل مشتركة وتوحيد وجهات النظر فيما يتعلق بالأهداف المشتركة والنظام الأساسي لجمعيات النفع العام التي هي أحد مكونات المجتمع المدني.



بدوره، أفاد رئيس جمعية العلاقات العامة م.جمال النصر الله في تصريح لـ «الأنباء» بأن الاتفاقية ستفتح آفاق تعاون مشترك وتبادل الخبرات بين جمعيتي «العلاقات العامة» و«المهندسين»، مشيرا الى ان هذه ليست الاتفاقية الأولى التي يتم إبرامها مع جمعية نفع عام، حيث إن جمعية العلاقات العامة أبرمت العديد من الاتفاقيات التي تقدر بـ 8 اتفاقيات مع جمعيات نفع عام لتطوير وتحسين دور المجتمع المدني وتبادل الخبرات بين «العلاقات العامة» وهذه الجمعيات.