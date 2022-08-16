عبدالكريم أحمد



ألزمت المحكمة الكلية الدائرة الادارية مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بأثبات اعاقة مواطنة بـ«متوسطة ودائمة» وادراج اسمها بكشوف المعاقين واصدار شهادة إثبات اعاقة لها مثبت بها درجة اعاقتها.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي عيسى الحريجي عن موكلته المواطنة انه على سند من القول انها تعاني من اعاقة جسدية دائمة وشديدة، وهو الثابت بموجب التقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة مركز الكويت لمكافحة السرطان والذي ثبت منه ان المريضة ملازمة للكرسي المتحرك ولا يمكنها المشي لمسافات طويلة بسبب اضطراب الاتزان والخوف من السقوط، ولدى المريضة صداع ودوار مزمن، وأنها غير قادرة على القيام بالاعمال اليومية بسبب حالتها.

وطالب الحريجي في دعواه انتداب لجنة طبية فنية مختصة للقيام بتوقيع الكشف الطبي على موكلته لاعادة التقييم الطبي الدقيق عليها جسديا وسمعيا وفق الحالة الصحية الواقعية لها في ضوء المستندات الطبية الصادرة لها، وذلك لتقييم الحالة اعتبارا من تاريخ الاصابة واثبات نوعها ودرجتها ومداها، كما طالب بالغاء قرار اللجنة الفنية السلبي بعدم اندراج حالة اعاقتها السمعية تحت مفهوم الاعاقة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اثبات اعاقتها بأنها حالة «اعاقة جسدية شديدة ودائمة» واثبات حالة اعاقتها السمعية بأنها اعاقة سمعية شديدة ودائمة مع احقيتها في صرف المخصصات المالية المترتبة على تلك الاعاقة السمعية والجسدية.