في جولة بمطار الكويت الدولي وخلال تفقّد النقاط الأمنية بحضور الفريق البرجس في جليب الشيوخ وخيطان

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد مساء الأحد يرافقه عدد من القيادات الأمنية بجولة تفقدية في مطار الكويت الدولي (T4)، حيث اطلع على آلية الإجراءات المتبعة في الدخول والخروج والتعاون بين القطاعات الأمنية والإدارة العامة للجمارك في إطار منظومة العمل المتكامل.



وأثنى الخالد على كفاءة رجال الأمن العاملين في المطار، وقدراتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم، مؤكدا على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لخدمة المسافرين، والعمل على إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.



وعقب جولته في المطار قام م بتفقد عدد من النقاط الأمنية في منطقة جليب الشيوخ، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، واطلع على الاستعداد والجاهزية وآلية عملها والمهام التي تقوم بها، ثم توجه الى منطقة خيطان، للوقوف على حملة أمنية مفاجئة وجه بإقامتها.



وشدد الشيخ الخالد على تطبيق القانون على الجميع وضبط الخارجين عن القانون ومخالفي قانون الإقامة والانتباه واليقظة الدائمة، وتقديم المساعدات الإنسانية والأمنية للجميع وبأقصى سرعة.



وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد عن شكره وتقديره لرجال الأمن على ما يقومون به من جهد كبير من أجل ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، مؤكدا أن رجال الأمن هم العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين.

إلى ذلك، باشر الوكلاء المساعدون الذين صدر أمس الأول قرار بتعيينهم في قطاعاتهم، وهم: اللواء عبدالله الرجيب في الأمن العام، واللواء عبدالله سفاح في الأمن الخاص إلى جانب مهام عمله مديرا لأمن الفروانية والجهـراء والسجـــون والمنشآت وتنفيذ الأحكام بالوكالة، وكذلك اللواء حامد البالول وكيلا لقطاع مكتب الوزير، واللواء بدر البالول وكيلا لقطاع التدريب والتعليم، واللواء حامد الدواس وكيلا لقطاع الأمن الجنائي.

وعلى صعيد ذي صلة، قال مصدر أمني إن هيكل وزارة الداخلية جار الاستقرار عليه، مرجحا أن يتم دمج قطاعات في الهيكل الجديد.