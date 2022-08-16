عبدالله قنيص - مبارك التنيب - أحمد خميس



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن تعليمات صدرت إلى إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست بوقف إصدار سمات التحاق بعائل حتى إشعار آخر.

وقال المصدر إن الوقف جاء بتعليمات من القيادة العليا في وزارة الداخلية. لافتا إلى أنه سيتم استثناء شرائح محددة مثل الأطباء.



وأضاف المصدر: من صدرت لهم سمات التحاق بعائل لا تنطبق عليهم هذه التعليمات الجديدة، ويأتي القرار بعد وقف الزيارات العائلية من قبل الإدارات وقصرها وعلى نطاق محدود ووفق ضوابط من قبل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإقامة والمدير العام لشؤون الإقامة، وذلك لحين الانتهاء من دراسة تقنّن عملية الدخول بسمات زيارة.