قررت وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني إرجاء افتتاح فعاليات مهرجان «قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء» في دورته الـ 30، والذي كان من المقرر انطلاقه مساء الأحد 14 الجاري، وذلك لمدة 3 أيام، وذلك حدادا على ضحايا حادث كنيسة «أبوسيفين» بالجيزة. وأوضح د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن فعاليات المهرجان ستنطلق غدا الأربعاء وتستمر حتى 31 الجاري.



وأشار إلى أن حفل الافتتاح سيشهد تكريم 10 شخصيات أسهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، حيث شارك عدد منهم في نجاح المهرجان وأنشطة الأوبرا.