تنظم فرقة «ومضة» بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية مهرجانها الثالث «الأراجوز المصري» في مقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس الجاري. وأعلن مدير ومؤسس المهرجان د. نبيل بهجت أن الدورة الثالثة للمهرجان تأتي لدعم الجهود الرامية لحفظ وصون هذا العنصر الثقافي المهم واستمرارا للإجراءات المعززة للاستفادة منه على جميع الأصعدة وحفاظا على كنوزه البشرية الحية. ويناقش المهرجان، من خلال الورش والندوات والعروض التي يتضمنها، عددا من المحاور من أهمها: «الأراجوز المصري الفلسفة والاستراتيجيات»، إذ يبحث من خلال هذا المحور عن الرؤية الفلسفية للعروض الشعبية بشكل عام ويقف بوجه الخصوص على الأراجوز وخيال الظل محاولا تلخيص جوهر تلك الفلسفة مستخلصا من خلال حلقات الحوار المختلفة بنود الاستراتيجيات المتعددة لهذا الفن.