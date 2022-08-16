القاهرة - ناهد إمام ومجدى عبدالرحمن



تقدمت النائبة د.أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب المصري بسؤال عاجل إلى المستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.رضا حجازي، بعد ساعات فقط من توليه منصبه الوزاري الجديد خلفا للدكتور طارق شوقي.



تساءلت النائبة في سؤالها للوزير عن مصير مئات طلبات النقل والتحويل الموقعة من وزير التعليم السابق، مشيرة إلى أن المشرفة على الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التعليم أصدرت تعليمات شفهية لجميع مكاتب ديوان عام الوزارة والمديريات بمختلف المحافظات، بوقف العمل بتأشيرة الوزير السابق، والمتعلقة بإجراءات النقل والتحويلات لطلبة المدارس.



وأوضحت النائبة الدكتورة أميرة أبوشقة أنه تم بالفعل استجابة بعض المديريات للقرار، ورفض تسلم أي قرار مذيل بتوقيع الوزير السابق د.طارق شوقي، مؤكدين لأولياء الأمور وجود تعليمات بعدم اعتماد تلك التأشيرات، بانتظار العرض على وزير التعليم الجديد د.رضا حجازي.



وأكدت النائبة أن تأثيرات ونتائج القرار الشفهي ستكون كارثية، خصوصا أن امس الإثنين، كان آخر أيام انتهاء فترة الانتقالات بين المدارس، مشيرة إلى أن وقف تأشيرات الوزير السابق سيسبب أكثر من مأساة، في ظل عدم فهم تطبيقات القرار، وبالتالي قد يبدأ ولي الأمر رحلة معاناة جديدة للبحث عن تأشيرة للنقل أو التحويل من الوزير الجديد.



وطالبت د.أميرة أبوشقة بتحديد مصير التأشيرات السابقة لوزير التعليم، ومد فترة صلاحيتها حتى الأول من سبتمبر المقبل، لأن كل نائب برلماني في دائرته يسعى لمساعدة أولياء الأمور، خصوصا أن قرار الوقف ليس رسميا وإنما بتعليمات شفهية، مشددة على أننا في دولة مؤسسات وليست دولة أشخاص، ويجب ألا يعاني المواطنون وأولياء الأمور من التغييرات الوزارية، بل المفروض أن تنعكس عليه إيجابيا.



إلى ذلك، صرح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 9/10/2022، وحتى يوم الثلاثاء 15/11/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا والمتميز بالحي الثالث عشر بالمدينة وفقا للمواعيد المعلنة من الجهاز.