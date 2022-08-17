عاطف رمضان



نظمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أول من أمس ورشة عمل ضمن الورش الفنية التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان «استخدامات أنظمة الطاقة المتجددة بالمشاريع الإسكانية»، «عن بعد» بحضور ممثلين من دول الخليج وجهات الدولة.



وافتتح نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة م.ناصر خريبط ورشة العمل، حيث قام بتوضيح دور الطاقة المتجددة في تحقيق مبادئ الاستدامة بالمشاريع الإسكانية.



من جانبها، تحدثت رئيس قسم الأعمال الكهربائية والطاقات المتجددة م.بدور الشراح عن أهمية تطبيق مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع الإسكانية، وسلطت الضوء بشكل مفصل على مشاريع المؤسسة التي تم تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية بها.



وتم عرض التوصيات الخاصة بتطوير آلية العمل بين مختلف الجهات وتضافر الجهود المحلية والإقليمية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة، وتم خلال الورشة زيارة الوفد الخليجي وممثلي الجهات المعنية لموقع مشروع غرب عبدالله المبارك لعرض أحد مشاريع الطاقة المتجددة المنفذة على الطبيعة.