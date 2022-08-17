في إنجاز دولي مشترك، طور فريق بحثي خارطة طريق لبرنامج عمل تقصي وبائي جيني لمتحورات كورونا الحالية والمستجدة على مستوى دول الخليج العربي.



وقال الأستاذ المساعد بقسم الأوبئة والإحصاء الحيوي بكلية الصحة العامة في جامعة الكويت د.محمد الخميس إن مركز العلوم الطبية في الجامعة ممثلا بكليتي الصحة العامة والطب تمكن من تصميم برنامج للتقصي الوبائي الجيني القائم على الخوارزميات الحاسوبية البيولوجية لجوائح الأمراض المعدية المستجدة، والتي تعد خط الدفاع الأول للتصدي لها على المستويين المحلي والإقليمي، وتدعم بشكل دقيق عملية اتخاذ القرارات فيما يخص الصحة العامة.



وأضاف الخميس أن البحث تم نشره في المجلة العلمية المرموقة «Virus Evolution» ذات معامل تأثير يساوي 8 والمصنفة الرابعة عالميا في مجال علم الفيروسات، مبينا أن الفريق البحثي تكون من د.محمد الخميس من كلية الصحة العامة، ود.سلمان الصباح من كلية الطب، ود.محمد خاجة من معهد الكويت للأبحاث العلمية، ود.محمد الغنيم من وزارة الصحة، ود.نيكولاس فاونتين من جامعة تاسمينيا بأستراليا، وبتمويل جزئي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وأكد أن الورقة أثبتت وبشكل علمي فعالية جهود دول الخليج في التصدي لمتحورات كورونا المستجدة شاملة متحور الألفا والبيتا والدلتا والكابا والإيتا، وذلك عن طريق التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية، وسرعة تغطية حملة التطعيم على المستوى الإقليمي والتي ساعدت في إسراع عملية انحسار انتشارها، مشيرا إلى أن الورقة شددت على أهمية تفعيل برامج مشتركة لتوحيد الجهود بين دول الخليج في التقصي الوبائي الجيني على المستوى الإقليمي، ما يجعله أكثر فعالية ودقة في التنبؤ بالمتحورات المستجدة.



جدير بالذكر أن مواصفات البحث التي تزيد معامل QS بشكل ملحوظ وهي أن يكون تصنيف الورقة كبحث أصلي Original Research Article، وأن يكون تصنيف المجلة ضمن Q1 وخاصة إذا كانت ضمن العشر الأوائل في المجال العلمي وأن يكون معامل التأثير أكثر من 3 نقاط impact factor 7.989 = 8، وأن يكون الباحثون الرئيسيون ينتمون للمؤسسة التعليمية وفي هذه الدراسة كان الباحث الرئيسي الأول د.محمد الخميس، ود.سلمان الصباح كباحث رئيسي ثان.