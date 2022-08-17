شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي في غسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان أمس انه فور وصول سموه إلى المسجد الحرام طاف ولي العهد السعودي بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف وقبّل الحجر الأسود.



وبعد ذلك توجه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث تشرف بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.



ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد الحرام، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، حيث كان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.



وتشرف بغسل الكعبة المشرفة مع سمو ولي العهد، كل من: صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وأعضاء هيئة كبار العلماء: الشيخ د.صالح بن عبدالله بن حميد، والشيخ د.عبدالله بن محمد المطلق، والشيخ د.سعد بن ناصر الشثري، والشيخ د.بندر بن عبدالعزيز بليلة، وسدنة بيت الله الحرام.



ويعد غسل الكعبة سنة نبوية كريمة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تطهيرا لها.



من جهة أخرى، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة شؤون المعارض والمتاحف، معرض الكعبة المشرفة الافتراضي.



وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني وفقا لما أوردته وكالة «واس» أن المعرض يهدف إلى إثراء تجربة الزوار وإبراز جانب جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما وتعريف المستفيدين بما يقدم من دعم ورعاية وعناية ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن المعرض يعرض، بمناسبة غسل الكعبة المشرفة، بعضا من الأدوات التي تستخدم في عملية الغسيل.