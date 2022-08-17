اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة للاجئين جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، مما أسفر عن سقوط جرحى بالرصاص الحي.



وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن شبان أصيبوا بالأطراف السفلية من الجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى الحكومي في المدينة لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمتوسطة.



وفي السياق ذاته، أفادت أماني سراحنة مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 19 فلسطينيا خلال حملة دهم في مدن رام الله والخليل وبيت لحم بينهم 7 أشقاء وأسرى من المحررين.



وترافقت عمليات الاعتقال مع تفتيش منازل المعتقلين والعبث بمحتوياتها ومواجهات وقعت في مخيم (الدهيشة) أسفرت عن إصابة 4 شبان بالرصاص المطاطي.



من جهته، قال متحدث عسكري للإذاعة الإسرائيلية العامة إن قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة اعتقلت «مطلوبين» للأجهزة الأمنية وجرى إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم، بالإضافة إلى مصادرة أسلحة وذخيرة.



وذكرت مؤسسات فلسطينية تعنى بالأسرى في بيان منفصل امس ان سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر يوليو الماضي 375 فلسطينيا في الأراضي المحتلة بينهم 28 طفلا وسيدتان.



وأشار البيان إلى ان عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال الشهر الماضي بلغ 191 أمرا بينها 65 أمرا جديدا و126 أمر تمديد.



إلى ذلك، اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية 4 من صيادي الأسماك الفلسطينيين أثناء عملهم قبالة ساحل السودانية شمال قطاع غزة، بحسب منسق لجان الصيادين في غزة زكريا بكر.



وقال بكر إن قوات البحرية اعترضت قاربي صيد يعمل على متنه الصيادون الـ 4 قبل أن تقوم بسحبه إلى مرفأ ميناء اسدود البحري الإسرائيلي، مشيرا إلى تصاعد عمليات الملاحقة الإسرائيلية للصيادين ومنعهم من ممارسة عملهم.



ويتعرض الصيادون الفلسطينيون لمضايقات من قبل زوارق الاحتلال الإسرائيلي عبر إطلاق النار المباشر على مراكبهم والاعتقال ورش المياه ومنعهم من اجتياز مسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا تماشيا مع سياسة الحصار البحري على قطاع غزة.