أفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أعطى إشارة بتخلية سبيل المودع بسام الشيخ حسين الذي احتجز رهائن في مصرف «فدرال بنك» الأسبوع الماضي، للمطالبة بوديعته المالية.

وقالت إن وكيل مصرف «فدرال بنك» روي مدكور حضر إلى النيابة العامة التمييزية وأسقط حقوق المصرف الشخصية، فتقرر تركه بسند إقامة وإحالة أوراقه إلى قاضي التحقيق في بيروت.

وأكد مصدر قضائي مطلع لـ «الأنباء» أنه «نظرا لإسقاط الدعوى الشخصية وظروف القضية تقرر ترك الموقوف بسند إقامة، وأحاله المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مع محاضر التحقيق الأولي الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وطلب الادعاء عليه بجرائم «خطف مواطنين وتهديدهم وسرقة أموال المصرف».