حذّر العلامة السيد علي فضل الله من «استمرار ذهنية ترحيل المشاكل والأزمات والاسترسال في السجالات الداخلية للتغطية على الإخفاقات المتواصلة في معالجة الملفات»، مشددا على «التنبه حيال النوايا الإسرائيلية تجاه لبنان».



ورأى في تصريح أن «الرهان على معالجة الملفات العالقة في لبنان بترحيلها إلى الأشهر المقبلة، وخصوصا الاستحقاق الرئاسي بانتظار جلاء الأمور في المنطقة، هو رهان خاطئ وخطير، لأن ملفات المنطقة قد تبقى في حال مراوحة ليس على مدى الشهور المقبلة، بل ربما على مستوى السنوات المقبلة، وخصوصا في ظل التعقيدات التي نشأت بين الدول الكبرى والمؤثرة في المنطقة في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها السياسية والاقتصادية السلبية على الكثير من الملفات، ولاسيما تلك التي تتصل بقضايانا في المنطقة وفي فلسطين المحتلة ومحيطها».



وأضاف: «إن استغراق القيادات السياسية في السجالات الداخلية، والحسابات الفئوية التي تتحكم بها، هي التي تعطل كل توجه للإصلاح الداخلي، وأكثر من ذلك فهي تحول دون تقديم آلية فاعلة لتخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين ولو في ملاحقة الأولويات المعيشية الضاغطة التي تثقل على الناس وتجعلهم تحت رحمة الدولار الذي عاود الصعود وارتفاع الأسعار بما يتجاوز ذلك في ظل الاختفاء المريب لأجهزة الرقابة والمتابعة من المعنيين في الدولة».



ودعا إلى التنبه مما «قد يقدم عليه العدو الصهيوني الذي ربما يشعر بقدر من النشوة بعد اعتداءاته الأخيرة على غزة وفي الضفة الغربية، ومحاولة بعض المسؤولين فيه اللعب على وتر الانتخابات القادمة من خلال الرهان على عدوان مماثل يزيد من رصيدهم الانتخابي».