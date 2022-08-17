أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا بالرئيس ميشال عون، صباح امس الثلاثاء واتفقا على اللقاء في التاسعة من صباح اليوم الاربعاء.



وعلمت «الأنباء» ان ميقاتي قد ابلغ وزراء التقاهم عصر امس، ان موضوع تشكيل الحكومة سيطرح في اللقاء.



من جهة اخرى، بحث ميقاتي سبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع العراق وسبل تطويرها وخصوصا في مجالات الزراعة والصحة والتربية والبترول. جاء ذلك خلال لقائه أمس، وفدا عراقيا ضم مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي علاء عبد الحسين وعدد من المسئولين بالحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية العراقية.



وناقش الجانبان قرار الحكومة العراقية بتمديد العقد الموقع مع لبنان لتزويده بالوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، كما بحثا سبل التعاون على نطاق واسع مع القطاع الخاص عبر تشجيع غرف التجارة العراقية على شراء المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية.