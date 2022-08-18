محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة سبيتكو الكويتية وقعت عقدا بقيمة 53 مليون دينار (172 مليون دولار) مع شركة نفط الكويت لتوريد وتركيب مضخات ماصة في حقول النفط، وفقا لمصادر صناعية مطلعة.



وقال احد المصادر إن «سبيتكو» وقعت العقد خلال اجتماع مع شركة نفط الكويت، ويعتبر هذا العقد هو الأكبر من بين ثلاثة عقود أرستها شركة نفط الكويت لتوريد وتركيب مضخات ماصة.



وكانت مجلة ميد قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن العقود الثلاثة بلغت قيمتها الإجمالية 389 مليون دولار وقد أرسيت على ثلاث شركات مقاولات كويتية هي شركة سبيتكو، وشركة المقاولات والخدمات البحرية وشركة الفوارس للخدمات البترولية، وقد تمت ترسية العقود باستخدام نظام الممارسة.



وقالت المجلة ان قيمة العقود التي ارستها الكويت في جميع القطاعات خلال السنوات الاربع الماضية حتى هذا الوقت من العام الحالي بلغت ذروتها في عام 2018، ولكنها تراجعت في عامي 2019 و2020 لتعاود الارتفاع في 2021، وذلك على النحو التالي:



2018: 3.720 مليارات دولار



2019: 1.920 مليار دولار



2020: 2.670 مليار دولار



2021: 3.402 مليارات دولار



2202: 826 مليون دولار.