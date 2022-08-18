صفقات الدمج المحتملة تدفع سوق الأسهم في الاتجاه الصاعد.. ومكاسب جلسة أمس 172 مليون دينار



شريف حمدي

في خطوة يرجح أنها ضمن الجدول الزمني لتنفيذ عرض بيت التمويل الكويتي «بيتك» الاستحواذ على 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد- البحرين، أعلنت بورصة الكويت بأنه سيتم إيقاف التداول على سهم الأخير اعتبارا من اليوم الخميس بناء على طلب «الأهلي المتحد».



وكان «بيتك» قدم إشعار النية المؤكدة لتقديم عرض استحواذ قبل نهاية يوليو الماضي، كما قدم أيضا مستند عرض الاستحواذ، بعد موافقة مساهمو «بيتك» على الاستحواذ على «الأهلي المتحد البحريني»، ويشمل معدل تبادل الأسهم البالغ سهما واحدا من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم الأهلي المتحد، علما بأن العرض سيكون مفتوحا للقبول اعتبارا من 24 أغسطس الجاري، ويمتد حتى اغلاق العرض الأولي الذي سيكون في 7 سبتمبر المقبل.



ويترقب سوق الأسهم الكويتي مثل هذه النوعية الصفقات الكبيرة التي تدفعه في الاتجاه الصاعد، فإلى جانب صفقة الاستحواذ المرتقبة لـ «بيتك» على «أهلي متحد- البحرين»، توجد صفقة دمج محتملة بين بنكي الخليج والأهلي الكويتي، سينتج عنها كيان مصرفي كبير. وبنهاية جلسة تعاملات امس، تبين ان سهمي بيتك وأهلي متحد البحرين استحوذا على 52% من إجمالي السيولة المتدفقة إلى سوق الأسهم بنحو 36.4 مليون دينار من الإجمالي البالغ 69.3 مليون دينار بنسبة ارتفاع 43% مقارنة بجلسة اول امس بنحو 48.2 مليون دينار.



وقد تصدر «اهلي متحد» بـ 20.7 مليون دينار محققا ارتفاع بنسبة 1% تقريبا ليصل إلى 305 فلوس للسهم بتداول 68.1 مليون سهم هي الكمية الأعلى في جلسة امس، تلاه «بيتك» بسيولة 15.7 مليون دينار وارتفاع بنسبة 0.5% ليصل السهم بنهاية الجلسة إلى 862 فلسا.



وعلى إثر النشاط الايجابي الذي شهدته البورصة امس، حققت القيمة السوقية مكاسب بنحو 172 مليون دينار بنسبة ارتفاع 0.4% لتصل إلى 45.548 مليار دينار ارتفاعا من 45.376 مليار دينار اول من امس.



وارتفعت امس القيمة السعرية لأسهم 79 شركة، مقابل انخفاض اسهم 45 شركة، واستقرار اسهم 15 شركة، فيما لم يجر التداول على اسهم 19 شركة.



وشهدت المؤشرات الوزنية لـ 9 قطاعات ارتفاعات متفاوتة، تصدرها «منافع» بـ 1%، في حين ارتفاع مؤشر قطاع البنوك 0.3%، وتراجعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرها رعاية صحية بـ 2.6%.



وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% بإضافة 35.2 نقطة للمكاسب السابقة ليصل المؤشر الذي يضم اكبر الشركات المدرجة من حيث السيولة العالية والقيمة السوقية إلى 8563، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% بإضافة 14.5 نقطة ليصل إلى 5811 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام على إثر ذلك بنسبة 0.4% بمكاسب 28.9 نقطة ليصل إلى 7670 نقطة.