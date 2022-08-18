أجرى موردو شركة آبل محادثات لإنتاج ساعات Apple Watch وحواسيب MacBook في فيتنام لأول مرة، بحسب ما أفادت به شركة Nikkei Asia، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر. وأضاف التقرير، وفق ما نقلته «رويترز»، أن موردي شركة آبل الصينيين Luxshare Precision Industry وFoxconn التي تجمع هواتف آيفون، بدأوا اختبار إنتاج Apple Watch



وMacBook في شمال فيتنام. وتقوم «آبل» بتحويل بعض مجالات إنتاج آيفون من الصين إلى أسواق أخرى، بما في ذلك الهند، حيث بدأت في تصنيع iPhone 13 هذا العام، وتخطط أيضا لتجميع أجهزة iPad اللوحية هناك. وأصبحت الهند، ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، إلى جانب دول مثل المكسيك وفيتنام، ذات أهمية متزايدة للتعاقد مع الشركات الموردة للعلامات التجارية الأميركية، في وقت تحاول هذه الشركات تنويع الإنتاج بعيدا عن الصين. وفي الأسبوع الماضي، أعطت Foxconn توقعات حذرة للربع الحالي بعد نشر نتائج تجاوزت التوقعات، مشيرة إلى تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية بعد طفرة غذاها الوباء. ومثل الشركات المصنعة العالمية الأخرى، تعاملت شركة Foxconn مع نقص حاد في الرقائق يضر بالإنتاج، حيث استمرت الاختناقات جراء تداعيات الوباء وأدت حرب أوكرانيا إلى زيادة توتر القنوات اللوجستية.