بيروت - ناجي شربل



يلتقي عصر السبت على ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، فريقا العهد بطل لبنان في الموسم المنتهي والأنصار، في المباراة النهائية لمسابقة كأس النخبة التنشيطية، الممهدة للموسم الكروي الجديد 2022 - 2023، والذي ينطلق في 2 سبتمبر المقبل. وتأهل الفريقان للمباراة النهائية برصيد نظيف من الخسارة من المجموعتين الاولى والثانية على التوالي، وإن كان الانصار تعادل مع التضامن صور 2 - 2 بعدما كان متأخرا بهدفين نظيفين في ختام الدور الاول. واختبر الفريقان لاعبين أجانب، وسيبقيان على معظمهم وخصوصا الأنصار الذي استعاد خدمات مهاجمه الهداف السنغالي الحاج مالك تال، وصانع الالعاب التونسي حسام اللوايتي. في حين استعاد العهد مدافعه السوري الدولي أحمد الصالح، وضم اليه لاعبين نيجيريين هما ايمانويل اوبر وصمود قادري.



وفي جانب آخر، خلت قائمة الملاعب المعتمدة من الفرق والاتحاد اللبناني في الموسم الجديد من ملعب صيدا، الذي بات خارج الخدمة، تماما كملعب مدينة كميل شمعون الرياضية وطرابلس الاولمبي وبيروت البلدي، وهي ملاعب اعتمدت في نهائيات كأس آسيا التي استضافها لبنان العام 2000.



وتم اعتماد ملاعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ورشيد كرامي البلدي في طرابلس، ومجمع زغرتا الخاص بنادي السلام، وناديي الصفاء في وطى المصيطبة والعهد على طريق المطار، وأنصار في الجنوب وصور البلدي وأمين عبدالنور البلدي في بحمدون. وتقام البطولة من مرحلتي ذهاب وإياب تنقسم فيها الفرق بين مجموعتي الصدارة (الفرق الستة الأولى في الترتيب) والهبوط، لتلعب بعدها الفرق بنظام الذهاب والإياب.