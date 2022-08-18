القاهرة - سامي عبدالفتاح



اعتمد اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، خطة الإنجليزي مارك كلاتنبرغ لتطوير منظومة التحكيم في الفترة المقبلة، بعدما وصل عدد الشكاوى الرسمية المقدمة من الأندية، ضد التحكيم، خلال هذا الموسم إلى 26 شكوى.



وعقد كلاتنبرغ قبل يومين اجتماعا برئيس اتحاد الكرة، ناقش فيها خطة الفترة المقبلة، بعدها عقد محاضرة نظرية مع الحكام، كما ناقش الحكم الدولي الإنجليزي السابق أبرز الحالات التحكيمية الخاصة بالأسبوع الأخير مع الحكام.



طلب كلاتنبرغ الاطلاع على قاعدة بيانات الحكام المصريين هذا الموسم، وعدد مشاركاتهم والمباريات التي أسندت لهم لوضع خطة تطوير التحكيم المصري الذي تعاقد معه اتحاد الكرة من أجلها.



واستهل كلاتنبرغ مهمته، بعقد جلسة مع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حازم إمام ورئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أحمد دياب، لمناقشة خطة واستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، وتم الاتفاق مع كلاتنبرغ على أن يقوم بتعيين الحكام في المباريات بداية من الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



وتتواصل اليوم مباريات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري المصري، بثلاث مباريات، تبدأ من السابعة والنصف بتوقيت الكويت، بـ «ديربي القناة» الذي يجمع بين المصري البورسعيدي والإسماعيلي، وفي التوقيت نفسه سيكون لقاء الجونة والمحلة، وينتهي اليوم بلقاء فيوتشر وسيراميكا في العاشرة مساء.



قرعة البطولة العربية للسلة



والى ذلك تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة اخطارا من الاتحاد العربي للعبة، موعد إجراء قرعة البطولة العربية للأندية في نسختها رقم 34، والتي ستقام في الكويت، والتي ستسحب يوم 13 سبتمبر المقبل، بمشاركة الأهلي والاتحاد السكندري من مصر.



وتقام منافسات البطولة العربية للأندية لكرة السلة في الكويت، خلال الفترة من 5 وحتى 15 أكتوبر المقبل.



ويحمل الأهلي المصري، لقب البطولة في النسخة الماضية التي أقيمت في الإسكندرية، بعد الفوز على نادي الكويت بنتيجة 78-66.



ويشارك في البطولة 16 فريقا وهم كالتالي: الكويت والجهراء وكاظمة «الكويت»، الأهلي والاتحاد السكندري «مصر»، الميناء اليمني، السد القطري، النصر السعودي، وداد بوفاريك الجزائري، الاتحاد المنستيري التونسي، بيروت اللبناني، دجلة العراقي، اتحاد أهلي حلب السوري، الأهلي البحريني، البشائر العماني، والأهلي الليبي.