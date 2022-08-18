الدوحة - فريد عبدالباقي



تطرح اللجنة المنظمة لكأس «سوبر لوسيل» اليوم تذاكر المباراة التي تجمع بين بطل الدوري في مصر والسعودية والذي سيقام في الـ 9 مساء 9 سبتمبر المقبل، وذلك لتدشين ستاد لوسيل أحد أكبر ستادات مونديال قطر 2022 الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

وستطرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في أربع فئات، تبدأ من 40 ريالا قطريا للفئة الرابعة، و80 ر.ق للفئة الثالثة، و150 ر.ق للفئة الثانية، و200 ر.ق للفئة الأولى.



ويترقب نادي الهلال بطل الدوري السعودي تحديد الطرف الثاني في المباراة، حيث لم يتحدد حتى الآن بطل الدوري المصري الذي يتصدره نادي الزمالك، والذي يكفيه الحصول على 6 نقاط فقط خلال المباريات الأربع المتبقية من عمر المسابقة لضمان تتويجه باللقب للعام الثاني على التوالي.



هذا، واستعاد النادي العربي صدارة الدوري القطري لكرة القدم، بعد أن حقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، على حساب فريق المرخية الوافد الجديد بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد المدينة التعليمية ضمن مباريات الجولة الثالثة.



شهد اللقاء تسجيل الهدف الأول للمحترف السوري عمر السومة مع العربي منذ انتقاله إلى صفوف العربي قادما من صفوف أهلي جدة السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حيث وضع فريقه العربي في المقدمة في الدقيقة 49، وأضاف التونسي يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 73، وبهذا الفوز وضع العربي في الصدارة برصيد 9 نقاط، بالعلامة الكاملة ليستعيد القمة التي ذهبت إلى الوكرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما توقف رصيد المرخية عند 4 نقاط.



الريان يتذيل الترتيب



وفي مباراة ثانية، قلب الدحيل الطاولة على الريان، وحسم قمة مباريات الجولة الثالثة بفوز مستحق بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جرت بينهما على ستاد أحمد بن علي بنادي الريان.



تقدم الريان عن طريق لاعبه العاجي يوهان بولي في الدقيقة الثامنة، وأدرك الدحيل التعادل بواسطة مدافعه يوسف أيمن (48)، وسجل خالد صالح هدف الفوز للدحيل في الدقيقة 87.



لعب الريان بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه دياب هارون في الدقيقة 89، وأهدر بولي فرصة تسجيل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 90+1 من ركلة جزاء والتي ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس مرمى الدحيل.



وبذلك، يحقق الدحيل وصيف النسخة الماضية أول فوز له هذا الموسم، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي الريان بلا رصيد ليقبع في قاع الدوري بعد مرور ثلاث جولات فقط.



السيلية يفاوض «قوقية»



وإلى ذلك، كثفت إدارة نادي السيلية في مفاوضاتها مع لاعب نادي الزوراء العراقي حسن عبدالكريم «قوقية» للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليحل بديلا لمواطنه مهند علي «ميمي» الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي، وذلك خلال لقاء السيلية والشمال في الجولة الثانية من الدوري والتي انتهت بفوز السيلية 2-1، وتعد إصابة الرباط الصليبي هي الثانية للاعب العراقي في أقل من عام.



من جهة أخرى، تحاول إدارة نادي السيلية برئاسة عبدالله العيدة إقناع المدرب التونسي سامي الطرابلسي بالعدول عن قراره بالاستقالة من تدريب فريق السيلية والاستمرار في منصبه حتى نهاية الموسم.



وكان الطرابلسي قدم استقالته من تدريب السيلية عقب خسارة فريقه أمام قطر 1-2، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من الدوري القطري، وهي الهزيمة الثانية للفريق هذا الموسم، بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام الغرافة بنتيجة 1-2.