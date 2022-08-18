ثامر السليم



استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف أول من أمس في مكتبه بوزارة التعليم العالي المواطنين للاستماع لمطالبهم ومشكلاتهم والسعي لحلها بحضور وكيل الوزارة د.صبيح المخيزيم والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف م.عمر الكندري.



ويأتي ذلك حرصا على تفعيل سياسة الباب المفتوح وتوسيع نطاق التواصل بين المسؤول والمواطن، لإتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع القضايا والهموم المجتمعية والاطلاع عليها عن كثب من خلال الاستماع إلى المشكلات بكل شفافية وحرية.



ووجه د.علي المضف مسؤولي وزارة التعليم العالي والجهات التابعة للوزير بسرعة معالجة كل قضايا ومشكلات المراجعين واتخاذ الاجراءات اللازمة والحلول المناسبة لها وفق الإمكانات المتاحة تحت إشراف مباشر من الوزير، مع الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية المعمول بها في وزارة التعليم العالي.