قال رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله ان الجمعية حريصة على التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة الشباب، لافتا إلى أن الملتقى التعليمي تم بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب.



وأضاف النصرالله في تصريح للصحافيين على هامش الملتقى أن التعليم في ظل تطور التكنولوجيا بحاجة إلى وقفة، ونحن متفائلون بدور الشباب في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم، مشيرا إلى أن الجمعية تهدف من هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على الوضع التعليمي ومحاولة البحث عن حلول مناسبة لتحسين الوضع التعليمي في البلاد.



وذكر أن جمعية العلاقات العامة لها دور كبير ومتشعب كون عمل العلاقات العامة موجودا في شتى المجالات، لافتا إلى أن الجمعية تحضر لعدد من الفعاليات، منها مؤتمر الاستدامة، وهو خاص بالوضع البيئي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، وكذلك هناك جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء، وتعمل على تنظيم دورات ودواوين ثقافية لتعزيز دور المواطن في النهوض بالكويت وإصلاح الوضع في كل المجالات.



وأعلن أن الجمعية تعمل على إطلاق جائزة لقطاع الصحافة بالتعاون مع المؤسسات الصحافية والجمعيات المختصة في هذا المجال لدعم دور الصحافة في المجتمع.