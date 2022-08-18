محمد الدشيش



أسفرت حملة البلدية التي شنتها أمس على السراديب المخصصة مخازن والمستغلة تجاريا في الاحمدي عن إغلاق سردابين مخالفين في المهبولة، حيث تم اغلاق مخزن داخل احدى العمارات كان مخصصا لتخزين المواد الغذائية، كما تم اخلاء مخزن ثان بعد ان تم انذاره سابقا ورفع «البلوك» عن صاحب عقار بعد مراجعته للادارة الهندسية في البلدية.



وفي هذا السياق، قال المفتش في بلدية الأحمدي ملحم العازمي اننا نعمل على مدار الساعة وبتوجيهات من مدير عام البلدية على اغلاق جميع السراديب والاسطح المستغلة تجاريا دون تراخيص وفي كل يوم نرصد اكثر من موقع ونقوم بإغلاقه ووضع «بلوك» على صاحب العقار لحين اخلائه والتأكد من ذلك ومن ثم مراجعته للبلدية لرفع البلوك.



ودعا العازمي اصحاب السراديب المخالفة لأن يقوموا بإزالة المخالفات الموجودة في عقاراتهم تفاديا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.



بدوره، قال مهندس الرصد والمتابعة في بلدية الأحمدي خالد الفضلي: نقوم باغلاق جميع السراديب غير المرخصة والتي توجد بها مخالفات مثل تخزين المواد الغذائية ومواد البناء وأغلبها مخالفة لشروط الامن والسلامة وسوء التخزين مما يسبب كوارث عند حدوث اي حريق، لافتا الى ان إدارة الرصد والمتابعة تقوم بوضع «بلوك» بعد تلقي البلاغ من فريق الرصد ولا يتم رفعه الا بعد التحقق من إزالة المخالفات.