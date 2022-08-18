في إطار اهتمام الإدارة العليا في البلدية برفع مستوى النظافة في جميع المحافظات واستكمالا للجهود التي تبذلها الأجهزة الرقابية بإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بكل فروع البلدية بجميع المحافظات في رصد ورفع السيارات المهملة والسكراب والقوارب التي تشوه المنظر العام والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «شارك بنظافتها»، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بجميع أفرع البلدية بالمحافظات بتنفيذ جولات ميدانية خلال الفترة من 10 إلى 16 أغسطس الجاري بجميع المناطق، حيث أسفرت عن وضع 1906 ملصقات إنذار على سيارات مهملة وسكراب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بعد انتهاء المهلة المحددة لوضع ملصق الإنذار، فضلا عن رفع 477 سيارة مهملة وسكراب، و6 بقالات و10 قوارب مهملة، 4 عربانات وحاوية تجارية إلى جانب إزالة 4 خيام عشوائية.



وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير أسفرت عن رفع 74 سيارة مهملة وسكراب، 7 قوارب بالإضافة إلى إزالة 4 خيام عشوائية وقد تم إرسالها لموقع حجز البلدية ووضع 180 ملصق إنذار على سيارات مهملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فور انتهاء فترة وضع ملصق الإنذار.



وأشارت إلى قيام الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي برفع 98 سيارة مهملة وسكراب إلى جانب 4 عربانات وحاوية تجارية و3 قوارب ووضع 211 ملصق إنذار، لافتة إلى قيام الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي برفع 75 سيارة مهملة ووضع 105 ملصقات إنذار.



وأضافت أن الأجهزة الرقابية في إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء قامت برفع 80 سيارة مهملة وسكراب ووضع 345 ملصق إنذار، مبينة أن الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة قامت برفع 43 سيارة مهملة وسكراب ووضع 385 ملصق إنذار على سيارات مهملة، فيما قامت الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بوضع 680 ملصق إنذار على سيارات مهملة ورفع 107 سيارات مهملة وسكراب، فضلا عن رفع 6 بقالات وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية.



وذكرت ان جولات المفتشين الميدانية ستتواصل بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.