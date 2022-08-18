زيادة النسب التجارية 15% وفقاً لمكونات المشروع

موافقة وزارة المالية على فترة الاستثمار 20 سنة



بداح العنزي



كلف مجلس الوزراء 5 جهات حكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع استغلال الموقع المخصص للهيئة العامة للزراعة كمنتزه ترفيهي بمنطقة الوفرة الزراعية والبالغ مساحته مليون م2.



وأوضح الكتاب أن مجلس الوزراء اطلع بتاريخ 8/8/2022 على التوصية الواردة للجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المنعقد بتاريخ 4/8/2022، حيث استعرضت اللجنة العرض المرئي المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن المنتزه الثقافي الترفيهي في منطقة الوفرة الزراعية، والذي تم التطرق من خلاله لما يلي:



٭ استغلال الأرض المخصصة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لإقامة منتزه ثقافي ترفيهي في منطقة الوفرة الزراعية بمساحة مليون متر مربع.



استعمالات أرض المشروع:



٭ منطقة إنتاجية (حيوانية - سمكية) وابتكار زراعي.



٭ مراكز ثقافية.



٭ أنشطة رياضية.



٭ أنشطة ترفيهية (داخلية - خارجية).



٭ استراحات.



٭ خدمات عامة.



احتياجات تنفيذ المشروع:



٭ زيادة النسب التجارية 15% وفقا لمكونات المشروع.



٭ زيادة نسبة المساحة المغطاة.



٭ موافقة وزارة المالية على فترة الاستثمار 20 سنة.



٭ إعداد وثيقة المزايدة.



٭ موافقة الجهات الرقابية.



٭ طرح المشروع بمزايدة عامة أو مبادرة أو مشاريع صغيرة باشتراطات.



كما استمعت اللجنة الى إفادات ممثلي الجهات الحكومية التالية:



الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية:



٭ سيتم الانتهاء من إعداد وثيقة الشروط المرجعية (TOR) خلال شهرين من تاريخه، وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها واعتمادها، تمهيدا للبدء في التنفيذ.



الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:



٭ يرجو من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقليص الدورة المستندية للأعمال القادمة فيما يخص طرح مشروع استغلال الموقع المخصص لصالح الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من قبل المجلس البلدي (كمنتزه ترفيهي) والكائن بمنطقة الوفرة الزراعية.



بلدية الكويت:



٭ حرصا من بلدية الكويت على تسريع وتيرة العمل وإنجاز المشروع، تطلب البلدية تزويدها بمكونات المشروع والنسب التجارية المطلوبة بالموقع من قبل الهيئة بالسرعة الممكنة، وذلك حتى يتسنى لها عمل التقارير اللازمة تمهيدا لرفعها الى المجلس البلدي.



وأصدر المجلس قراره التالي:



أولا: أحيط المجلس علما بالعرض المرئي المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن المنتزه الثقافي الترفيهي في منطقة الوفرة الزراعية، وإفادات كل من: (بلدية الكويت، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لتسريع وتيرة العمل وتنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة.



ثانيا: تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من: (وزارة المالية، بلدية الكويت، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهات التي تراها مناسبة) للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع استغلال الموقع المخصص لصالح الهيئة من قبل المجلس البلدي (كمنتزه ترفيهي) والكائن بمنطقة الوفرة الزراعية، وإشراك القطاع الخاص وجمعيات النفع العام والمبادرين للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير خلال شهر من تاريخه بما تم بهذا الشأن وموضحا به الجداول الزمنية اللازمة لمراحل الخطة التنفيذية وصولا الى مرحلة الإنجاز.