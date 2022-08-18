قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران مستعدة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، داعيا إدارة الرئيس جو بايدن إلى «التحرك بدلا من العروض المسرحية» من أجل تحقيق ذلك.



وتسعى طهران إلى الإفراج عن أكثر من عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة، بينهم سبعة أميركيين من أصل إيراني، وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة وأربعة إيرانيين ليس لهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.



وأضاف كنعاني في تصريحات نقلتها وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء امس «مستعدون لمبادلة السجناء مع واشنطن.. على الولايات المتحدة الإفراج عن المواطنين الإيرانيين المسجونين دون أي شروط».



وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طالب طهران في تغريدة له على (تويتر) بالإفراج عن سيامك نمازي ووالده باقري نمازي اللذين يحملان الجنسيتين الإيرانية والأميركية.



كما طالب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون ايران روبرت مالي في تغريدة مماثلة طهران بالإفراج أيضا عن عماد شرقي ومراد طهباز بعد إدانتهما بقضايا أمنية داخل المحاكم الإيرانية.



يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الأوروبي انفراجة وتوقعات بعودة الطرفين الى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 وقلصت طهران التزاماتها تجاهه كرد على الانسحاب الأميركي.



وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه التكتل الأوروبي باقتراحه «النهائي» لإنقاذ الاتفاق بعد أن دعت طهران واشنطن لإبداء المرونة.