ذكرت وكالة الإعلام الروسية ان موسكو عينت قائدا جديدا لأسطول البحر الأسود المتمركز في شبه جزيرة القرم، وذلك في أعقاب تفجيرات استهدفت قواعد عسكرية روسية في المنطقة مؤخرا.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة عن مصادر قولها إنه جرى تقديم القائد الجديد فيكتور سوكولوف لأعضاء المجلس العسكري للأسطول في ميناء سيفاستوبول.



وقال مصدر إنه من الطبيعي عدم الإعلان عن التعيين ​​في وقت تجري فيه روسيا ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.



وبذلك سيكون عزل القائد السابق للاسطول إيغور أوسيبو أبرز إقالة لمسؤول عسكري خلال قرابة ستة أشهر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا والذي منيت فيه موسكو بخسائر فادحة في الأفراد والعتاد.



وواجه أسطول البحر الأسود، صاحب التاريخ المرموق في روسيا، إخفاقات كبرى خلال الحرب التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي.



وتضررت بشدة قاعدة «ساكي» الجوية في جنوب غرب شبه جزيرة القرم، والواقعة بالقرب من مقر الأسطول في سيفاستوبول، الأسبوع الماضي بسبب سلسلة من الانفجارات التي دمرت ثماني طائرات حربية، وفقا لصور التقطتها أقمار صناعية.



وهزت انفجارات الثلاثاء مستودعا للذخيرة في قاعدة عسكرية بشمال شبه الجزيرة. ووصفت روسيا ذلك بأنه عمل تخريبي، في حين لمحت أوكرانيا إلى مسؤوليتها عن ذلك.



وتولى القائد السابق أوسيبوف (49 عاما) المسؤولية منذ مايو 2019، بحسب سيرته الذاتية الرسمية على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.



ولدى بديله سوكولوف (60 عاما)، خبرة واسعة في قيادة سفن ووحدات كاسحات الألغام في الثمانينيات والتسعينيات، ثم ترقى في المناصب في أسطول المحيط الهادي وأسطول الشمال الذي شغل فيه منصب نائب القائد، ويرأس سوكولوف أكاديمية عسكرية مرموقة منذ عام 2020.