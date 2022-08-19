بشرى شعبان



نفذ فريق دعم منظومة الأمن الغذائي الحكومي، أمس، حملة تفتيش على بعض الجمعيات التعاونية في المنطقة الجنوبية، بينها جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية، وذلك للتأكد من توافر المواد الغذائية وأسعار بعض الأصناف.

وأكدت الوكيلة المساعدة لشؤون التعاون بالتكليف هيام الخضير، خلال الجولة، أن فريق منظومة الأمن الغذائي حريص على التأكد من توافر المواد الغذائية والمخزون الغذائي في جميع المناطق، والتأكد كذلك من توافرها في مدينتي الخيران السكنية وصباح الأحمد السكنية.



وذكرت الخضير أن جولات الفريق مستمرة على الجمعيات الرئيسية في الخيران السكنية ومدينة صباح الأحمد السكنية وأفرعها وذلك في ضوء اهتمام مجلس الوزراء وتعليماته في هذا الشأن.



وأشارت إلى أن الجولة على جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية كشفت عن متانة المخزون الغذائي، وأن المخازن ممتلئة بجميع الأصناف.



ولفتت إلى أن فرق التفتيش مستمرة في التأكد من التزام الجمعيات التعاونية بالمخزون الغذائي والتأكد من بعض الملاحظات التي ترد إليها من بعض المستهلكين، مؤكدة حرص «الشؤون» بالتعاون مع «التجارة» وجهات حكومية أخرى على تنفيذ جولات تفتيشية بين فترة وأخرى، للاطمئنان على حالة المخزون الغذائي في البلاد، مبينة أن المخازن ممتلئة من جميع الأصناف.



بدوره، ذكر مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد الأسعار في «التجارة» فيصل الأنصاري، أنه جرى التأكد من حجم توافر السلع المعروضة والأخرى الموجودة في المخازن، اضافة إلى اصناف مختلفة.

وأشاد الأنصاري بالجهود الحكومية المبذولة بهدف التأكد من حجم المخزون الغذائي والالتزام بالأسعار، حيث يجري القيام بالمهام المنوطة بهم وفق الاختصاص، كما تجري متابعة الأسعار في الجمعيات والأسواق عبر الأنظمة التقنية والمتابعة على أرض الواقع.