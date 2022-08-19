بشرى شعبان



أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن قطاع التعاون حدد مواعيد انعقاد انتخابات مجالس ادارات الجمعيات التعاونية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. وجاءت مواعيد انتخابات التعاونيات كما يلي، بحيث تكون كل تعاونية متبوعة بيوم الانتخاب:



في شهر سبتمبر: الفحيحيل (5 سبتمبر)، الرميثية (6)، الوفرة الزراعية (7)، النسيم (11)، العبدلي الزراعية (12)، مبارك الكبير والقرين (13)، ضاحية جابر العلي (14)، هدية (15)، العمرية (18)، الخالدية (19)، الادخار (20)، أبو حليفة (26)، اشبيلية (27)، الفردوس (28 سبتمبر).



وفي شهر أكتوبر: تعاونية الأحمدي (2 أكتوبر)، غرناطة (3)، السرة (4)، حطين (9)، ضاحية صباح الناصر (10)، النزهة (11)، ضاحية علي صباح السالم (16)، قرطبة (17)، الفيحاء (18)، الصليبخيات والدوحة (23)، مدينة جابر الأحمد (25)، الدعية (26)، وضاحية الظهر (30 أكتوبر).