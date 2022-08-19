بشرى شعبان - عاطف رمضان



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان 16 قرارا وزاريا بشأن إنهاء عضوية الأعضاء المعينين في مجالس إدارات 16 جمعية تعاونية وعددهم 48 عضو مجلس إدارة.



ووفق القرارات الوزارية التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها فإن الأعضاء المعينين الذين تم إنهاء عضويتهم يعملون في الجمعيات التعاونية التالية:



«الفردوس، والشامية، والشويخ، وابوحليفة، ومشرف، وفهد الأحمد، وضاحية عبدالله المبارك، ومدينة سعد العبدالله، وبيان، واليرموك، والوفرة، والنسيم، والفحيحيل، والعدان والقصور، والزهراء، والجابرية، واشبيلية».



من جهة أخرى، أصدر وزير التجارة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بتعديل بعض أحكام قرار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بدور الحضانات، وذلك بهدف دعم دور الحضانات وتسهيل مهام عملها ومواكبة للنهج الحكومي في معالجة كافة الأوضاع التي تحتاج إلى تغير او تعديل.



وتضمن القرار الوزاري ضرورة الالتزام بإيداع مبلغ 5 آلاف دينار لكامل مدة سريان الترخيص، وذلك لضمان تنفيذ المرخص له لالتزاماته الواردة باللائحة وملحقاتها وأن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على دبلوم أو مؤهل جامعي أو ما يعادله ولا يعمل بأي جهة حكومية او أهلية، كما حدد القرار المدة الزمنية لدراسة الطلب ورفعه في غضون 10 أيام من تقديمه للجنة المختصة التي يتوجب عليها الموافقة على إصدار الترخيص أو تجديده من عدمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما وفي جميع الأحوال يتعين البت في طلب الترخيص او التجديد خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت في الطلب بمنزلة رفض له.



كما أوضح القرار أنه يتعين على الإدارة المختصة إخطار مقدم الطلب كتابة خلال أسبوع من صدور قرار اللجنة بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب، بالإضافة إلى مجموعة من القواعد الخاصة بالمكان المحدد لدار الحضانة وفق مجموعة من القواعد.



بدورها، ذكرت عضو الاتحاد وممثل تجمع حضانات الكويت حنان المضاحكة أن هذا التعديل يعتبر مواكبة للتغيرات السريعة التي طرأت على الساحة العملية والعمل الميداني الفعلي بالحضانات وفي نشاط دور الحضانات الأمر الذي تطلب إجراء تعديلات لتسهيل مهام عمل الحضانات.