اجتمع وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.خليفة الفريج مع رئيس نقابة العاملين بالوزارة دعيج العازمي والسكرتير العام م.مشاري الخشم وعضو النقابة م.فلاح المطيري.



وخلال الاجتماع، أكد الفريج أن الوزارة حريصة على المطالبة بحقوق الموظفين حسب القوانين والأطر التنظيمية.



وأكد الفريج صرف بدل النوبة وبدل السهر نهاية سبتمبر المقبل. وعن صرف ملحق 2 للأعمال الممتازة للعاملين بالوزارة، لفت إلى الانتهاء من الكشوف وجار العمل على إتمام الإجراءات المالية للصرف، وعن كشوف مكافأة الصفوف الأمامية فبين انه تم إرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية بعد معالجة جميع الملاحظات السابقة الواردة من الديوان.



وبخصوص تثبيت بدل الليل في شهادة الراتب، ذكر انه تم إرسال كتاب من الوزير م.علي الموسى إلى ديوان الخدمة المدنية لأخذ الموافقة، وذلك بالتنسيق مع نقابة العاملين في الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة خاطبت الجهات المعنية حول البدلات الخاصة للعاملين في القطاعات الفنية والمطالبة بالأعمال الشاقة وبدل التلوث.



ولفت إلى تحديد موعد اجتماع بين قياديي الوزارة وديوان الخدمة المدنية الأسبوع المقبل وسوف يتم التطرق إلى جميع المطالبات وتوضيح أسباب المطالبة بها للديوان.