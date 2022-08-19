وليد جمعة



قالت النحالة دلال السبيتي إن حبها للاستكشاف دفعها إلى التعامل مع عالم الحشرات، مشيرة إلى ان هوايتها منذ الصغر تربية الحيوانات، بالإضافة إلى هوايات الرسم وصب القوالب.

وأضافت السبيتي لـ«الأنباء» أن من أهم هواياتها تربية النحل حيث إنها تربي ما يربو على مليون نحلة، بتعاملها مع 20 خلية تشتمل كل واحدة منها على من 40 إلى 60 ألف نحلة.

وعن حياة النحل العجيبة، قالت إن النحلة في أيام عمرها الثلاثة الأولى تكون مهمتها صناعة الشمع فقط، ثم تترقى في عملها لتقوم بصناعة غذاء الملكات، على أن تتغير طبيعة عملها بعد ذلك باتجاه وظائف خارجية في نهاية عمرها، بحيث تقوم بجمع الغذاء من خارج الخلية وكذا حبوب اللقاح.

وتابعت السبيتي أنه بعد انتهاء النحلة «الشغالة» من المهام الخارجية تعود إلى الخلية لتعليم النحل الصغير من خبراتها. وعن عمر النحل، قالت ان متوسط عمر النحلة العادية من 6 إلى 8 أسابيع، فيما يبلغ عمر الملكة نحو 6 سنوات، مشيرة إلى أنها هي الوحيدة التي تضع البيض.