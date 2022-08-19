أسامة أبوالسعود



باركت وزارة الأوقاف متمثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة للمواطنين والمقيمين انطلاق موسم عمرة 1444هـ، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج، حيث انطلقت أولى طلائع رحلات العمرة عبر منفذ السالمي الحدودي في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.



وبهذه المناسبة، صرح مدير إدارة شؤون الحج والعمرة سطام خالد المزين قائلا «في البداية يسرني أن أوجه الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تبذله من جهود في خدمة ضيوف الرحمن، كما لا يسعني أن نفوت الفرصة بتقديم الشكر الجزيل للإخوة في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالكويت لما يقومون به من جهود حثيثة في خدمة الحجاج والمعتمرين من الكويت وذلك بتسهيل الاجراءات المتعلقة باستخراج تأشيرات العمرة للمقيمين بالدولة.



وأضاف المزين: كما نوجه الشكر الجزيل للإخوة في وزارة الداخلية والقائمين على منفذ السالمي الحدودي لما يقومون به من جهود وتعاون من أجل تسهيل رحلات المعتمرين عبر المنفذ، مؤكدا أن الأسبوع الأول من العمرة لعام 1444هـ بداية من تاريخ 1/8/2022م حيث بلغ عدد الرحلات للمعتمرين 13 باصا وتحمل 553 معتمرا.