دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى ضرورة تركيز جميع دول العالم على ضمان استعدادها لمواجهة جدري القرود، ووقف انتقال العدوى باستخدام أدوات الصحة العامة الفعالة، بما في ذلك المراقبة المعززة للأمراض، والتعقب الدقيق للمخالطين، إضافة إلى إشراك المجتمع، وتدابير الحد من المخاطر.



وقال أدهانوم بحسب بيان صادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة امس إن اللقاحات قد تلعب دورا مهما في السيطرة على تفشي المرض، وفي العديد من البلدان هناك طلب كبير على اللقاحات من المجتمعات المتضررة.



وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق من الوصول غير المتكافئ إلى اللقاحات، كما حدث مع جائحة «كوفيد-19»، وأن الأمر سيتكرر وستتخلف الشرائح الأفقر عن الركب.



وأشار إلى الوضع في القرن الأفريقي، حيث يواجه ملايين الأشخاص الجوع والمرض في جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.



وبحسب بيان مركز إعلام الأمم المتحدة تم الإبلاغ عن أكثر من 35 ألف حالة إصابة بالمرض، من 92 دولة وإقليما، مع 12 حالة وفاة، وتم الإبلاغ عن جميع الحالات تقريبا من أوروبا والأميركيتين.



في غضون ذلك، أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأميركية أن حصيلة عدد حالات الإصابة بجدري القرود، بلغت 13 ألفا و517 حالة في مختلف الولايات حتى امس.



وأعلنت وزارة الصحة في لوكسمبورغ أن رضيعا في البلاد أصيب بجدري القرود.



وقالت الوزارة في بيان مساء أمس الأول، إن الطفل «حالته مستقرة وغير مقلقة» وانه تم عزله.



وأضاف البيان أن دار الحضانة التي كان الطفل يرتادها سوف تظل مفتوحة حيث إنه لم تظهر أعراض على أي طفل آخر فيما جرى إبلاغ الأشخاص الذين خالطهم الطفل.