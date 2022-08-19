قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام بالتكليف لافي السبيعي إنه اطلع على التجربة السعودية في تنظيم اعلانات الأفراد بمنصات التواصل الاجتماعي والقوانين المنظمة لها.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السبيعي لـ (كونا) عقب لقائه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع السعودية اسراء عسيري وعددا من مسؤولي الهيئة في مقرها بالعاصمة الرياض.



وأضاف انه تم خلال الاجتماع الاطلاع على تجربة الهيئة في تنظيم اعلانات الافراد في منصات التواصل الاجتماعي والقوانين المنظمة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة كما تم الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع والذي يوجب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وأوضح السبيعي انه تم كذلك مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بما يخدم وسائل الاعلام في كلا البلدين.



وأشاد بالتواصل والتعاون «المثمر» بين مسؤولي الاعلام الرسمي في الكويت والسعودية بما يخدم تطوير الاعلام في البلدين في جميع المجالات ولاسيما القوانين التنظيمية.



وبين السبيعي أن هذا الاجتماع يأتي بتوجيه من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وتحقيقا لاستراتيجية وزارة الاعلام (2021 - 2026) التي تؤكد ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية والاستفادة منها لتحقيق أهداف تلك الاستراتيجية وبما يتوافق مع مواد الدستور الكويتي والنظم واللوائح المعمول بها.