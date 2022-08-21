في إطار سعيها إلى تعزيز تجربة التدريب العملي لطلابها، عقدت الجامعة الأمريكية الدولية AIU شراكة مع بعض الشركات والمؤسسات الرائدة في مجالات تخصصها في الكويت، وكجزء من هدفها المتمثل في توفير تجربة تعليمية عملية للطلاب وتطوير قادة الجيل القادم في الكويت، تم تطوير برنامج التدريب الميداني من قبل مكتب التدريب المهني في الجامعة الأمريكية الدولية، وشمل هذا الجهد التعاوني شركات من مجالات الهندسة والتصميم وإداريي الأعمال، ومن هذه الشركات شركة المطوع للاستشارات الهندسية، وشركة المفيد للأدوية والمواد الغذائية، ومكتب كيان، ويوستن ديزاين، وشركة سيناريوز ديزاين، وعلي عبدالوهاب المطوع، وغيرها.



ويعمل مكتب التدريب المهني التابع للجامعة الأمريكية الدولية AIU كجسر بين الطلاب الطموحين والمؤسسات المختلفة لتوفير التدريب في المؤسسات الصناعية كجزء من برنامجهم الجامعي، تتاح للعديد من الطلاب الفرصة للجمع بين معرفتهم النظرية والخبرة العملية في العمل.

فالطلاب الذين شاركوا بهذه التدريبات هم في المقام الأول طلاب السنة الأخيرة الذين سينضمون قريبا إلى القوى العاملة الكويتية، وقد مكنتهم الخبرات التدريبية من تطوير مهارات التفكير النقدي وسبل حل المشكلات والتواصل، والتي تعمل جميعها كمحركات فريدة لتطوير ونجاح الشباب على الصعيد المهني.



وخلال فترة التدريب، تلقت الطالبتان زينب درويش وبيبي المطوع، عروض عمل بدوام كامل في المؤسسات التي تدربتا فيها.



وتهدف الجامعة الأمريكية الدولية AIU لتوفير تجربة تعليمية أميركية حقيقية مع شركات صناعية رائدة.

ومنذ إنشائها عام 2019، تسعى الجامعة إلى بذل جهود مستمرة لتعزيز بيئة تعليمية شاملة للشباب الكويتي والتي تتضمن منهجيتهم في تعزيز بيئة تعاونية وإبقاء الطلاب مشاركين في الأنشطة التي تضمن لهم النجاح طوال حياتهم المهنية.