ثامر السليم



تفاعلاً مع ما نشرته «الأنباء» تحت عنوان «اختراق إلكتروني لقواعد وبيانات كليات جامعية»، حيث اعترفت الجامعة بأن الاختراق الإلكتروني ضرب أنظمة مركز أكاديمي واحد لم يكن تحت سيطرة الجامعة، وكانت «الأنباء» نشرت تفاصيل اختراق قواعد أحد مراكز جامعة الكويت والمسمى بفيروس «الفدية»، حيث استطاع تشفير البيانات والنسخ الاحتياطي، كما تم اكتشاف الواقعة بعد مرور 4 أيام ولا يمكن فتح الملفات دون دفع مبالغ مالية، حيث دعا مركز نظم المعلومات في جامعة الكويت أمس الأول مستخدمي البريد الإلكتروني بعدم فتح الملفات والمستندات المشبوهة، مؤكدا أنه من الممكن أن تصل لبعض المستخدمين رسائل بريد مشبوهة قد تكون مرسلة إلى البريد الشخصي والتي تهدف إلى خداع وتهديد المستخدم عن طريق فتح ملف مرفق أو مستند «وورد» أو النقر على رابط معين من أجل الحصول على فدية أو سرقة البيانات الخاصة بالمستخدم.



وطالب المركز مستخدمي البريد الإلكتروني بعدم فتح الملفات والمستندات المرفقة في تلك الرسائل المشبوهة وعدم النقر على أي رابط بداخلها أو التجاوب مع مرسليها، مؤكدا انه يمكنكم تمرير هذا النوع من الرسائل في المستقبل إلى البريد الإلكتروني الخاص بقسم أمن المعلومات.