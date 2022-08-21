أعلن العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية القانون الكويتية العالمية «KILAW» د.صالح العتيبي عن قبول الكلية للدفعة الثانية من طلبة الثانوية العامة الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة في برنامج البكالوريوس في القانون وعددهم 80 طالبا وطالبة.



وكشف د.العتيبي في تصريح صحافي عن ان الكلية مستمرة في قبول الطلبة المتقدمين للدراسة بها بعد اجتيازهم إجراءات القبول، معلنا أنه سيتم قريبا قبول دفعات جديدة من الدارسين على نفقتهم الخاصة في برنامج بكالوريوس القانون من الحاصلين على الثانوية العامة وستعلن اسماؤهم في نهاية هذا الاسبوع أو بداية الاسبوع القادم.



ودعا العتيبي جميع الطلبة والطالبات الذين تم قبولهم إلى مراجعة إدارة القبول في الكلية خلال أوقات العمل مع احضار البطاقة المدنية والشهادة الدراسية لإتمام عملية القبول، متقدما بالتهنئة لجميع الطلبة والطالبات المقبولين بالكلية سواء الطلبة المبتعثون او الدارسون على نفقتهم الخاصة. وأوضح د.العتيبي أن رسالة الكلية هي تزويد المجتمع بمؤهلين متميزين في العلوم القانونية بأعلى المستويات العلمية والمهنية. أسماء الطلبة المقبولين على الرابط:



https://kilaw.edu.kw/newWebsite/applicants_2021-2022-2nd_phase