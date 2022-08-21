حجز مواعيد المجلس الطبي «إلكترونياً» للتعيينات وعمل الفحوصات في المراكز الصحية وإحضارها في الموعد المحدد لتسهيل استخراج شهادة «لائق صحياً» في اليوم نفسه

تنسيق مع إدارة نظم المعلومات لاستحداث نظام إلكتروني لإبلاغ المراجعين ممن لديهم لجان طبية بوصول لجانهم الطبية للمجلس الطبي للتسهيل عليهم معرفة موعد وصولها

نعمل حالياً على الربط بين المجلس الطبي العام والمستشفيات بهدف سرعة وصول نتيجة اللجنة الطبية إلى المجلس للحفاظ على سير عمل الموظف في الجهة الحكومية

لا توجد أي لجنة طبية يتم اعتمادها في المجلس دون العرض على لجنة تخصصية.. وعدد المراجعين لقسم اللجان الطبية يبلغ 35 ألفاً سنوياً

عبدالكريم العبدالله

كشفت رئيسة المجلس الطبي العام بوزارة الصحة د.نادية الجمعة عن افتتاح مركز جديد للمجلس الطبي يضم «التعيينات» في منطقة جابر الأحمد لخدمة أهالي المنطقة ومحافظتي الفروانية والجهراء، أسوة بمركز الفنيطيس الذي يخدم محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، وذلك بهدف تخفيف الضغط على المجلس الطبي العام في منطقة الصباح الطبية والتسهيل على المواطنين المقبلين على التعيين.

وذكرت د.الجمعة في حوار خاص مع «الأنباء» أن المجلس واكب عصر «المعلوماتية»، متوقعة انه خلال شهرين ستصبح 80% من المعاملات «إلكترونية» في المجلس، مشيرة في الوقت ذاته الى أن حجز مواعيد المجلس الطبي «إلكترونياً» للتعيينات وعمل الفحوصات في المراكز الصحية وإحضارها في الموعد المحدد لتسهيل استخراج شهادة «لائق صحيا» في نفس اليوم وإرسالها إلى الجهات الحكومية عبر «التراسل» وأعلنت عن توجه للربط بين المجلس الطبي العام والمستشفيات بهدف سرعة وصول نتيجة اللجنة الطبية الى المجلس الطبي العام للحفاظ على سير عمل الموظف في الجهة الحكومية، ولا يتعرض لأي مشاكل أو انقطاعات في العمل.. وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملا:

حدثينا عن اختصاصات المجلس الطبي؟



٭ اختصاصات المجلس الطبي العام تتمثل في الكشف الطبي على المرشحين لشغل الوظائف العامة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة، والكشف الطبي على المرشحين للبعثات الدراسية، وكذلك الحالات المحالة إلى المجلس من وزارات الدولة والهيئات التابعة لها وإصدار التوصيات الطبية اللازمة لها، وتقرير مدى ارتباط المرض أو الإصابة أو الوفاة أثناء العمل او المهنة بالنسبة للحالات المحالة إلى المجلس من الوزارات والمؤسسات ومدى اللياقة الصحية للعاملين في الجهات الحكومية للاستمرار في الخدمة من عدمه، وتقرير الإعفاء من عدمه من كل أو بعض الشروط الصحية بالنسبة للحالات المحالة إلى المجلس من الجهات الحكومية المختلفة، فضلا عن تقرير مدى اللياقة الصحية للعاملين في الجهات الحكومية بعد بلوغهم السن القانونية المقرر لهم، واعتماد الإجازات المرضية ومدتها إذا زادت على المدد المقررة في القرارات المنظمة لها، وكذلك النظر في اعتماد الإجازات المرضية من عدمه الممنوحة من الأطباء العاملين داخل أو خارج دولة الكويت، وذلك بناء على طلب الجهات التابع لها المريض، علاوة على تقدير سن المراجعين المحالين إلى المجلس من مراكز عملهم.

والحالات الأخرى التي ترى الوزارة احالتهم إلى المجلس الطبي العام، كما يختص بإصدار التوصيات الخاصة للموظفين الذين تقتضي حالتهم ذلك.



ما خططكم لتخفيف الازدحام عن المجلس الطبي؟



٭ من الخطط الأساسية لتخفيف الازدحام على المجلس الطبي العام هو التوسع في افتتاح المجالس الطبية عبر المحافظات، حيث تم افتتاح مركز الفنيطيس للمجلس الطبي لتخفيف العبء على المجلس الطبي العام، وهو يهدف للتسهيل على المواطنين حديثي التخرج والمسجلين في ديوان الخدمة المدنية للتوظيف ويضم مركز الفنيطيس الذي يغطي محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير قسما لـ«التعيين» والذي يحتوي على 6 عيادات خاصة بالكشف الطبي للنساء و3 عيادات اخرى للرجال، كما يوجد قسم خاص لسحب الدم، فضلا عن وجود قسم خاص للتراسل الإلكتروني لارسال الاوراق الخاصة بالتعيين وشهادات اللياقة الصحية الى الجهات الحكومية، وقسم آخر للطباعة.



مراكز جديدة



هل هناك مراكز جديدة سيتم افتتاحها بعد مركز الفنيطيس؟



٭ نعم، نحن حاليا في طور تجهيز مركز جابر الأحمد للمجلس الطبي لافتتاحه قريبا لخدمة محافظتي الفروانية والجهراء ومنطقة جابر الأحمد، وهو ايضا في حال افتتاحه سيخفف الضغط على المجلس الطبي ويسهل على المواطنين، علما انه يضم 35 غرفة، وندرس استحداث مختبر في هذا المركز لاجراء مختلف الفحوصات بدلا من اجرائها في المرافق الصحية، بهدف تقديم خدمات متكاملة في ذات المكان، كما أن هناك تنسيقا مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستلام المبنى.



المنظومة الإلكترونية



ماذا عن المنظومة الإلكترونية في المجلس الطبي العام؟



٭ نود الاشارة الى أن المجلس الطبي واكب عصر «المعلوماتية»، وأصبحت معاملاته إلكترونية، حيث يستطيع المقبل على التعيين الدخول على الموقع الالكتروني للمجلس الطبي عبر بوابة وزارة الصحة وحجز موعد، ومعرفة جميع المتطلبات لاجراء فحوصات التعيين، بحيث يستطيع سحب فحوصات التعيين من الموقع الالكتروني عبر طباعتها وعملها بأي مركز صحي او مستشفى تابع لمنطقته دون مراجعة المجلس الطبي العام، واحضار هذه الفحوصات عند الموعد ما سيسرع من الاجراءات. ويتم عمل له عند المراجعة فقط فحوصات الدم للكبد ومرض نقص المناعة المكتسبة، ومن ثم اجراء فحص النظر ونؤكد انه خلال شهرين الى 3 أشهر سيكون 80% من عمل المجلس الطبي العام «إلكترونيا» بإذن الله، علما انه تطبيق الخدمات الالكترونية في المجلس الطبي العام في منطقة الصباح الطبية ومركز الفنيطيس الذي يغطي محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير لتخفيف العبء على المركز الرئيسي ونهدف الى الاتجاه للملف الالكتروني والتسهيل على المرضى وان تكون مراجعة المريض لحالات محدودة وبوقت قصير.



قسم اللجان



سمعنا عن تطوير في قسم اللجان بالمجلس الطبي العام؟



٭ نعم، حيث انه في السابق كان المراجع يزور قسم الوارد للتأكد من وصول اللجان الطبية، ومن ثم الذهاب لقسم الملفات لاستخراج الملف، ومن ثم العيادة، والتي تستغرق سابقا ما يعادل من 4 الى 5 ساعات، الا انه حاليا تم تغيير هذا النظام، حيث يتم تجهيز ملف المراجع قبل يوم موعده، وبالتالي يتجه المراجع للعيادة مباشرة لمتابعة طلبه مع الطبيب المختص.



كما أن هناك تنسيقا مع ادارة نظم المعلومات لاستحداث نظام الكتروني لابلاغ المراجعين ممن لديهم لجان طبية بوصول لجانهم الطبية للمجلس الطبي للتسهيل عليهم معرفة موعد وصولها.



المواعيد



ماذا عن المواعيد في المجلس الطبي يقال إنها بعيدة؟



٭ غير صحيح، مواعيدنا في المجلس الطبي العام جدا قريبة، والحصول عليها عبر الدخول الى موقع وزارة الصحة الالكتروني.



الى اين وصل موضوع الربط الالكتروني بين المجلس الطبي والوزارات المعنية؟



٭ نسعى الى أن يكون لدينا ربط الكتروني مع جميع الجهات الحكومية في الدولة، علما ان هناك ربطا مع أغلب الوزارات.



هل هناك توسعة في المجلس الطبي الحالي؟



٭ نسعى الى توسعة أقسام التأمينات والشؤون وتقدير السن من خلال التوسع في المبنى الحالي.



ما دور المجلس الطبي في تقدير التقاعد الطبي وما ضوابطه؟



٭ نسعى الى ربط قسم تقدير السن في النظام الآلي للتسهيل على المرضى، ونعمل حاليا على هذا الربط حيث تم الانتهاء من قسم التعيينات، وبدأنا بقسم اللجان ومن ثم سنبدأ بقسم تقدير السن والتأمينات والشؤون.



الصحة العامة



ما طبيعة التنسيق بين المجلس الطبي والصحة العامة؟



٭ هناك تنسيق مع الصحة العامة لوضع ضوابط لاستخراج شهادات «اللياقة الصحية»، كما أن هناك تنسيقا لوجود ربط آلي مع مختبر الفيروسات، فيما يتعلق بفحوصات المراجعين او المقبلين على التعيين.



كيف واجهت العراقيل في المجلس الطبي؟



٭ تم عمل خطة استراتيجية لمعرفة فرص تحسين العمل في المجلس الطبي العام، وقياس مواطن القوة والضعف، وآلية تطوير الخدمات الموجودة، حيث قمنا بإنشاء مكتب التطوير ومتابعة الاداء ووضعنا نقاط الضعف، وأشرفنا على عمل سياسة تشغيل خاصة بالمجلس الطبي العام، وعمل تقارير دورية وشهرية عن مدى تنفيذ البرامج ومتابعتها، كما قمنا بجمع وحفظ المعلومات اللازمة لاجراء الدراسات والابحاث التي يقوم بها المجلس الطبي العام لتطوير وتحسين كافة الخدمات المقدمة. وقمنا ايضا بتوزيع العمل والادوار واستقطاب موظفين من الكفاءات واستحدثنا النظام الآلي مما ازاح عنا العديد من العراقيل وتطور العمل في المجلس الطبي العام كما قمنا بتحفيز وتشجيع الموظفين عبر التقاييم السنوية والاعمال الممتازة، علما أن هناك دائما نظرية يجب تطبيقها وهي أن يكون المسؤول قدوة لموظفيه وان يكون معهم في الميدان.



ما الاقسام الموجودة في المجلس الطبي العام؟



٭ قسم اعتماد اللجان الطبية وقسم العجز الدائم عن العمل وتحديد نسبة العجز وقسم تقدير السن وقسم تحديد اللياقة الصحية ومراقبة اللجان الطبية والاجازات المرضية والشؤون الادارية وخدمة المواطن.



أين وصل الربط الإلكتروني بين المجلس الطبي والمستشفيات ومتى يحصل المراجع على الخدمة اونلاين بالمجلس الطبي؟



٭ نعمل حاليا على الربط بين المجلس الطبي العام والمستشفيات مع ادارة نظم المعلومات، والهدف منه سرعة وصول نتيجة اللجنة الطبية الى المجلس الطبي العام للحفاظ على سير عمل الموظف في الجهة الحكومية التي يعمل بها، بحيث لا يتعرض لأي مشاكل أو انقطاعات في العمل.



الخليج



أين وصل التنسيق مع المجالس الطبية بدول مجلس التعاون الشقيقة؟



٭ نأمل حاليا أن يكون هناك تعاون بيننا وبين المجالس الطبية في مجلس التعاون الخليجي لتبادل الخبرات وآليات العمل.



الى اين وصل «التكويت» في المجلس الطبي العام؟



٭ بتوجيهات من وزير الصحة سيكون هناك استقطاب لأطباء كويتيين يحملون شهادات تخصصية في المجلس العام بهدف «التكويت»، كما تم استقطاب العديد من الموظفين الكويتيين الجدد.



ما مدى رضا المراجعين عن خدمات المجلس الطبي وهل توجد لديكم دراسات في هذا الشأن؟



٭ تم قطع شوط طويل، ومازلنا مستمرين في تطوير العمل في المجلس الطبي العام، وسنعمل بكل جهد لتطبيق النظام الآلي في جميع مواقع العمل في المجلس، وفي هذا الوقت سنقول اننا انجزنا المهمة، وبالنسبة لرضا المراجعين نحن نسعى الى توفير جميع التسهيلات للمراجعين لانجاز كافة معاملاتهم في المجلس الطبي العام، وهناك اشادات من المراجعين ونشكر لهم تعاونهم معنا.



كيف تدققون على الإجازات الطبية؟



٭ لدينا آلية في قسم اللجان، أولها مخاطبتنا من جهة العمل، ومن ثم يأتي المراجع للمجلس الطبي ونحيله الى لجنة تخصصية في المستشفيات، وبعد اللجنة تعود للمجلس الطبي لاعتمادها، علما انه لا يوجد اي لجنة يتم اعتمادها دون العرض على لجنة تخصصية، وبالنسبة للتظلمات من اللجان الطبية، فنحن نستدعي المراجع لمعرفة سبب التظلم وذلك لانصافه في حال تم ظلمه، علما أن عدد المراجعين لقسم اللجان الطبية في المجلس الطبي العام نحو 35 ألف مراجع سنويا.



ما دور قسم التقاعد؟



٭ لدينا قسم للمراجعين الراغبين في التقاعد الطبي، بحيث يتم عرضهم على لجنة تخصصية في المستشفى، واعتماد رد اللجنة ومن ثم عرضها على اللجنة العليا، وإرسالها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن الموظف لا يصلح للعمل من عدمه، وتقوم التأمينات الاجتماعية بتحديد نسبة العجز عن العمل في حال بينت اللجان السابقة أنه لا يصلح للعمل.



هل انتعش المجلس الطبي بعد «كورونا»؟



٭ انتعش المجلس الطبي ولله الحمد من بعد انحسار فيروس كورونا، بحيث كان في السابق يستقبل اعدادا قليلة من الموظفين والمراجعين، الا انه الان انتعش وازداد عدد المراجعين وعاد الموظفون بالكامل للعمل، مع زيادتهم بموظفين جدد.



هل هناك ضوابط مشددة على منح الاجازات الطبية في اللجان بالمجلس الطبي؟



٭ نعم، هناك ضوابط مشددة على الاجازات الطبية التي تصدر من اللجان، بحيث تكون منح الاجازات الطبية عبر اللجان للمستحقين، وهناك اجتماعات قصيرة مع الوزارات بهذا الخصوص ونسعى الى معرفة الشخص بنتيجة لجنته قبل وصولها للمجلس الطبي لضمان سير عمله في الجهة الحكومية.



المراكز الصحية



ماذا عن المرضيات في المراكز الصحية؟



٭ كانت هناك اجتماعات مع الوزارات الحكومية بخصوص الاجازات القصيرة التي تستخرج من المراكز الصحية، بحيث تم الطلب منهم اعتمادها مباشرة حسب قرار ديوان الخدمة المدنية بدلا من ارسالها للمجلس الطبي لتخفيف العبء والضغط وتوفير الوقت والجهد لانجاز اعمال اخرى.



تم نقل تبعية المجلس الطبي الى الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية مؤخرا، هل حدثت هناك اجتماعات عن العمل؟



٭ نعم، هناك تواصل مستمر مع الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د.فاطمة النجار وهناك اجتماعات عدة، وتم إبلاغها بجميع الخطط، وبدورها ساهمت في تذليل العقبات لإنجازها والتواصل مع الجهات المختصة ولها جزيل الشكر على دعمها، كما نشكر وزير الصحة ووكيل الوزارة على اهتمامهم ومساعدتهم وتذليل كل العقبات التي تواجهنا ومساعدتنا في استقطاب موظفين جدد وتطبيق النظام الآلي وتوفير كل المستلزمات لتنفيذ الخطط الاستراتيجية ونتمنى كل التوفيق لابنائنا ممن يتقدمون للوظائف ونؤكد عليهم الدخول لموقع وزارة الصحة لاستخراج نماذج التحاليل وعملها بالمرافق الصحية قبل موعد المراجعة، كما نؤكد على كل مراجع بأن يأخذ موعدا لتنسيق وتجهيز ملفه قبل حضوره لموعد اللجنة.





الموقع الإلكتروني



دعت رئيسة المجلس الطبي العام د.نادية جمعة الشباب والشابات من المقبلين على التعيين زيارة موقع وزارة الصحة الإلكتروني للتسجيل عبر «أونلاين» لطباعة الفحوصات الطبية الخاصة بالتعيين وعملها في المرافق الصحية التابعة لسكنهم لاحضارها في الموعد المحدد للمجلس الطبي لإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت.



«QR code»



كشفت رئيسة المجلس الطبي العام في وزارة الصحة د.نادية جمعة عن وضع «QR code» في جميع شهادات «اللياقة الصحية» الصادرة عن المجلس الطبي العام، وذلك للحفاظ عليها من أي عمليات تزوير.



وصول اللجنة



طالبت رئيسة المجلس الطبي العام د.نادية جمعة المراجعين ممن تم عقد لجانهم الطبية في المستشفيات مراجعة المجلس الطبي للتأكد من وصول لجانهم، للتأكد من حصولهم على إجازة طبية من عدمه لكي لا تحدث لهم مشاكل في العمل.



خارج البلاد

بينت رئيسة المجلس الطبي العام د.نادية جمعة أن أي شخص حصل على إجازة طبية من خارج البلاد، يجب عليه التصديق عليها من سفارة الكويت او المكتب الصحي في الدولة المتواجد بها، ومن ثم مراجعة المجلس الطبي العام وعرضها على اللجنة العليا لاعتماد الاجازة المرضية من عدمه.



مجلس متكامل



رئيسة المجلس الطبي العام د.نادية جمعة ذكرت أن الهدف المستقبلي هو أن يكون في كل محافظة من محافظات الكويت مجلس طبي متكامل يضم جميع الخدمات التي تخص المراجعين.