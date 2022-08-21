مفرح الشمري



بقيادة المايستروأحمد العود يحتفل مركز جابر الثقافي بأعمال الفنان الراحل سليمان الملا، وذلك في قاعة الراحل الشيخ جابر العلي الموسيقي في 8 من الشهر المقبل، وسيحيي هذه الليلة الاستثنائية المطرب المميز فواز الرجيب الذي سيغني فيها أجمل الألحان التي صاغها الفنان الراحل سليمان الملا، ليرجع بنا الى زمن الأغنية الجميل وما قدمه هذا الفنان الشامل طوال مسيرته الفنية حتى وفاته في 21 يوليو الماضي، والذي فقدت فيه الكويت احد صناع الموسيقى الحديثة للأغنية الكويتية من خلال ما قدمه من أغان وألحان وطنية وعاطفية لاتزال في البال، ويكفي انه ملحن الأغنية الخالدة «وطن النهار» التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب الشعب الكويتي كبارا وصغارا.