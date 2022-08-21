الدورات تنطلق 9/4 وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه ويحاضر فيها أساتذة متخصصون في فنون المسرح والتلفزيون



مفرح الشمري



أكد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.راجح المطيري أن المعهد قد بدأ في إعداد خطة متكاملة في إطار خدمة وتنمية المجتمع، وذلك قبل بداية الموسم الجامعي 2022/2023، حيث تم الإعلان عن تنظيم دورات تدريبية مجانية، يحاضر فيها أساتذة متخصصون في فنون المسرح والتلفزيون، ويلتحق بها جميع الراغبين في تعلم هذه الفنون، كما أنها تساهم في تأهيل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد.



وتشمل الدورات الصيفية التخصصات الآتية: دورة التمثيل المسرحي والأداء الحركي والبانتومايم، دورة الكتابة المسرحية والنقد المسرحي، دورة الرسم والتصميم المسرحي والمنظور، دورة السيناريو والإخراج التلفزيوني،



وستبدأ هذه الدورة خلال العطلة الصيفية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وتنتهي يوم الخميس الموافق 15/9/2022.



وأضاف المطيري أن هذه الدورة لن تكون الوحيدة خلال الموسم الجامعي، حيث تقام دورات تخصصية كل شهر في الفروع المختلفة للمسرح والتلفزيون، بالإضافة إلى إعداد برنامج للندوات العلمية والتثقيفية، تتم خلالها استضافة رواد الفن والفكر بالكويت، للاستفادة من خبراتهم، والتحاور معهم في القضايا الفكرية والفنية التي تشغل المجتمع الكويتي.



وأكد المطيري أن هذه النهضة النوعية التي يشهدها المعهد، في مجال خدمة وتنمية المجتمع، لم يكن لها أن تتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي يقدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، الذي لم يبخل على المعهد بوقته ودعمه وتوجيهاته السديدة التي تعد نبراسا تهتدي به إدارة المعهد في توجهها الجديد نحو القيام بدورها في خدمة وطننا الحبيب.