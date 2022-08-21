لا انسى مدرسة طارق العلي ومحمد الحملي راعي وقفات.. والجمهور هاجمنا بعد فشل «الثلاجة»



دعاء خطاب



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كشفت الفنانة نورة العميري عن أن إصابتها بالسكري هو السبب وراء اختفائها عن الأنظار الفترة الماضية، قائلة: «الحمدلله على نعم الله، بالفعل حزنت حين علمت بإصابتي بمرض السكري، ولكني غير معترضة على قضاء الله ومؤمنة بما قدره الله لي».



كان ذلك خلال استضافة العميري في برنامج «رد كاربت» الإذاعي، الذي يبث على مدار الاسبوع من الاحد الى الخميس عبر أثير «O اف ام» من الثامنة الى التاسعة مساء.



ولفتت نورة خلال حوارها في البرنامج الى عدد من الأمور الفنية، وعن جديدها، قالت: أشارك في مسلسل «منزل 12»، من إخراج مناف عبدال، وسعيدة بتواجدي مع الفنان القدير سعد الفرج، وأجسد فيه شخصية «جادة» ودرامية بعيدة عن الكوميديا، وعزت قلة أعمالها الفنية الى اختيارات المنتجين و«الشللية» في الوسط الفني، مشيرة الى انها لا تحب أن تحسب على جهة أو شلة معينة، كما أنها لا تفضل «الزوارات الفنية». وأكدت العميري انها قليلة التفاعل على «السوشيال ميديا»، ولا تحب تصوير حياتها الخاصة وتكتفي بتصوير الأعمال الفنية التي تقدمها فقط، لافتة الى أنها فشلت في بعض الأعمال الفنية، وقالت: فشلت في دوري بمسرحية «الثلاجة» والجمهور هاجمنا، الا أنني لم أحقق طموحي حتى الآن ومازال لدي الكثير أسعى الى تقديمه.



واختتمت العميري حديثها متوجهة بالشكر لكل من دعمها وساندها وساهم في صقل شخصيتها، قائلة: كل من عملت معه تعلمت منه شيئا، وكل شخص عملت معه له دور، والأكثر أخي وراعي الوقفات محمد الحملي، ولا أنسى مدرسة الفنان طارق العلي الذي قدمت معه التلفزيون والمسرح، وكذلك حسن البلام، وبقية من عملت معهم أشكرهم.



الجدير بالذكر ان برنامج «رد كاربت» من تقديم كل من نادر كرم وإيمان النجم، اعداد حنان بهبهاني وحمود العنزي، تنفيذ إذاعي ناصر الجناع، هندسة إذاعية هاني أبل، تنسيق علي الحجي، وإخراج علي البلوشي.