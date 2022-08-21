بيروت - بولين فاضل



استرجعت الفنانة دانييلا رحمة، ذكريات من صندوق الطفولة، والتي كشفت من خلالها عن امتلاكها للحاسة السادسة منذ نعومة أظفارها، وذلك خلال لقائها في برنامج «من القلب» على قناة أبوظبي، وقالت دانييلا، إنه كان لديها ذكريات في الطفولة، منها الرائعة وأخرى وصفتها بـ«البشعة»، مشيرة من بين الذكريات التي تمثل لها لحظة سيئة، وكشفت لها عن امتلاكها للحاسة السادسة، هي وقت أو يوم وفاة جدها الذي أحبته وارتبطت به في طفولتها.



وتابعت أنه أثناء طفولتها حلمت في منامها بأن جدها توفي، حيث رأته يقع على الأرض أمامها ثم فارق الحياة، وفي صباح اليوم التالي تحقق حلمها على أرض الواقع، ووصفت اللحظة التي نفارق فيها شخصا عزيزا علينا بـ «الشيء الصعب»، لافتة إلى أن الفراق والموت، طبيعة الحياة والكل سيرحل.



وعلى جانب آخر، تشارك الفنانة دانييلا رحمة في الجزء الثالث من من مسلسل «للموت» المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2023، ونشرت البرومو التشويقي له عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وفي البرومو ظهرت دانييلا برفقة ماغي بوغصن، وهما مستلقيتان على أحد الشواطئ ومصابتان بكدمات.



ومسلسل «للموت» من تأليف ندين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة «إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنان وبطولة كل من ماغي بوغصن ودانييلا رحمة ومحمد الأحمد وباسم مغنية وآخرين.