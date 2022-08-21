طرحت الفنان يارا أغنيتها الجديدة «عايش فيي» عبر «يوتيوب» على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عباس صباح، وتظهر في الكليب بلوكات باهرة تحت عدسة المخرج سليمي.



وكانت يارا قد طرحت الفترة الماضية 6 أغنيات من ألبومها الخليجي «غير الناس»، هم «غير الناس» كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، «ما ودعوني» كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، وألحان زياد برجي، وتوزيع عباس صباح، «على المكشوف» كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، «يمرني طاريك» من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، ألحان أدهم، توزيع نور هاشم، «ساري» كلمات محمد سيد حرب وألحان آدهم، وتوزيع نور هاشم، و«هلا مرحب» كلمات أصايل، ألحان بحر، توزيع حاتم منصور.