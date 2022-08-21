دمشق - هدى العبود



تقديرا لمشاركته في مهرجان الربيع 2022 الذي أقيم في كوبا الديموقراطية استقبلت د.لبانة مشوح الموسيقار نعيم حمدي وسلمته شهادة الشكر التي نقلها القائم بأعمال سفارة جمهورية كوريا الديموقراطية كيم هي ريونغ من بلاده تكريما للفنان نعيم حمدي لمشاركته بالمهرجان، وثمنت الوزيرة مشوح مشاركة حمدي بالمهرجان وتمنت له دوام الصحة والعطاء وان يكون سفيرا لبلده في الخارج وشكرته على مشاركته التي لاقت التقدير والاستحسان من الشعب الكوري الصديق.



يذكر ان الموسيقار والفنان نعيم حمدي يجيد الغناء بعدة لغات من ابرزها الكوبية والكورية والهندية، بالإضافة الى لغته الأم العربية.