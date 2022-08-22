عاطف رمضان



قام وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري أمس بمتابعة عملية إجراء القرعة على الدفعة الرابعة للضاحية الثانية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله التي تشمل 206 قسائم بمساحة 400 متر مربع، حيث سحب عددا من البطاقات للمواطنين، مباركا لهم تسلم قسائمهم.



وحـــث الكنـــدري قياديي المؤسسة على فتح أبوابهم للمواطنين واستقبالهم وتسريع وتيرة التوزيعات في المشاريع الإسكانية وتذليل كل العقبات، وذلك توفيرا للوقت والجهد على المواطنين، لاسيما خدمة التخصيص وأوامر البناء التي وفرتها «السكنية» عبر «سهل» دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة بالإضافة الى خدمات كثيرة تصل الى 19 خدمة.



ودعا اللجنة المشرفة على عملية القرعة للاهتمام بالمواطنين وتوفير جميع سبل الراحة لهم، معربا عن شكره لجهودهم وتفانيهم بالعمل.