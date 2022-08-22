وقعـــــت الجامعــــة الأسترالية اتفاقية تعاون مع جامعة سنترال كوينزلاند «CQUniversity» الأسترالية لتقديم شهادة دكتوراه مشتركة بين الجامعتين.



وتم توقيع العقد من قبل رئيس الجامعة الأسترالية أ.د.عصام زعبلاوي، ونائب الرئيس للأبحاث في جامعة سنترال كوينزلاند أ.د.جرانت ستانلي، وذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الأبحاث المشتركة بين الجامعتين يوم الأربعاء 29 يونيو 2022.



ومن المقرر أن يبدأ برنامج الدكتوراه خلال العام الأكاديمي 2022/2023، متيحا لكل من طلاب الجامعة الأسترالية وخريجيها فرصة الانضمام، تحت إدارة وإشراف كلا الجامعتين.



وتكمن أهمية طرح برنامج الدكتوراه بأهدافها الداعمة في مجال الأبحاث وهي محور اهتمام كلا الطرفين، ومن المرجح أن يشتمل البحث على مواضيع في مجالات عدة مثل: الاقتصاد الإقليمي، سلسلة التوريد، تنظيم التوظيف المؤسسي والحكومي، الأعمال المستدامة والعدالة المجتمعية، الطاقة، البيئة، التحول الرقمي، والصحة، إضافة إلى النظر في مجالات بحثية إضافية تطرح تماشيا مع الأهداف البحثية للجامعتين، أو مع الأهداف البحثية لمنظمات خارجية ذات صلة كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي «KFAS».

ولدى الجامعتين «الأسترالية» و«سنترال كوينزلاند» تاريخ طويل من التعاون البحثي المشترك منذ توقيعهما اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الأولى عام 2015، وتعززت العلاقة بينهما مع تشكيل لجنة الأبحاث المشتركة في 2016 بهدف تطوير التعاون البحثي بين المؤسستين.

وأيضا بفضل دعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، عملت الجامعتان على مبادرات مشتركة كإجراء مشاريع أبحاث دولية تشمل مواضيع شتى في مجالات الهندسة وإدارة الأعمال، وتقديم محاضرات تعليمية تعود على المجتمع الكويتي بفوائد تعليمية واجتماعية.



وقال أ.د.جرانت ستانلي: «تتطلع جامعة سنترال كوينزلاند الى مواصلة علاقتها البحثية مع الجامعة الأسترالية عن طريق هذا البرنامج الجديد الذي سيمنح فرصة لموظفي الجامعتين للعمل معا على التدريب البحثي للطلاب لمواصلة النتائج اللامعة الناتجة من مشاريع البحث المشتركة، وأن برنامج الدكتوراه المشترك سيمكن الطلاب في الكويت بأن ينتفعوا من خبرات جامعة سنترال كوينزلاند، بالإضافة إلى الدعم خلال سفرهم لزيارة أستراليا أثناء الدراسة».



بدوره، قال أ.د.عصام زعبلاوي: «مما لا شك فيه أن هذا البرنامج المشترك بين الجامعتين سيطور إمكانات الدراسات العليا والبحث العلمي، وسيمكن الطلبة من بناء شبكة تواصل مع أقرانهم في الجامعة الزميلة وتوفير فرص بحثية أفضل ومن المؤمل أن يساهم ذلك بتعزيز عملية التنمية التي تضطلع بها الكويت، ناهيك عن توفير فرص عمل أوسع في المستقبل.

ونحن في الجامعة الأسترالية نؤمن أنه من خلال هذه الاتفاقية سنوفر فرص تعلم أفضل لأنه لا ينبغي منع أي شخص من تحقيق طموحاته في الحصول على تعليم جامعي على مستوى عالمي».