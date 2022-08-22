قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ان إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها في أي اجتماع ومفاوضات ولن تربط معيشته بأي قضية خارجية أبدا، في إشارة إلى «التنازلات» التي يمكن ان تقدمها إيران خلال مفاوضاتها النووية مع القوى الكبرى في فيينا.



وأكد رئيسي على استعادة الشعب الإيراني جزءا كبيرا من مستحقاته من بعض الدول، في تنويه للأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات الدولية والأميركية.



من جهته، أكد رئيس البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي) الإيراني محمد باقر قاليباف، ان أي قوة لا تستطيع أن تمنع النمو المستمر لقوة الردع الإيرانية.



من جهة اخرى، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن سفيرها لدى إيران، سيف محمد الزعابي سيعود إلى طهران لمباشرة مهامه الديبلوماسية خلال الأيام المقبلة.



وأشارت الخارجية والتعاون الدولي في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس إلى أن ذلك يأتي بناء على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية الإيرانية وفق الأعراف الديبلوماسية المعمول بها بين الدول.



وأكدت الوزارة ان «السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الديبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأيام المقبلة، وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة».