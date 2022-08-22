حذرت أوكرانيا من تصعيد روسي «بشع» تزامنا مع ذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، في وقت وجهت موسكو أصابع الاتهام الى كييف في مقتل ابنة أحد أبرز المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انفجار سيارة بموسكو.



حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على توخي الحذر قبيل احتفالات يوم الأربعاء المقبل بمرور 31 عاما على استقلال أوكرانيا عن الحكم السوفييتي، في الوقت الذي سقط فيه وابل من القذائف بالقرب من أكبر محطة نووية في أوروبا وقصفت القوات الروسية مناطق في جنوب وشرق البلاد.



وقال زيلينسكي في كلمة مصورة إنه يجب على الأوكرانيين عدم السماح لموسكو «بنشر اليأس والخوف» بينهم قبيل إحياء الذكرى التي تحل يوم 24 أغسطس والذي يصادف أيضا مرور 6 أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأضاف: «علينا أن ندرك جميعا أن روسيا قد تحاول هذا الأسبوع القيام بشيء بشع وشيء شرير بشكل خاص».



وأشار زيلينسكي بشكل غير مباشر إلى سلسلة من الانفجارات وقعت في الآونة الأخيرة في شبه جزيرة القرم والتي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، وأدت إلى ضربات موجعة للجيش الروسي. قال زيلينسكي: «يمكنكم أن تشعروا.. أن الاحتلال هناك مؤقت فقط وأن أوكرانيا ستعود».



وأكد الجيش الأوكراني ومسؤولون محليون أن مزيدا من الضربات الروسية وقعت على أهداف في شرق وجنوب البلاد.



وأعلن فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا أن القوات الروسية نفذت هجوما ناجحا على قرية على الحدود بين منطقتي خيرسون وميكولايف. وأضاف كيم عبر تطبيق تيليغرام أن مدينة ميكولايف تعرضت للقصف بصواريخ متعددة من طراز إس-300 أمس.



في المقابل، اعترف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس بأن بلاده استخدمت صواريخ كينجال (الخنجر) التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ثلاث مرات منذ بدء الغزو.



وقال شويغو في حديث لتلفزيون حكومي إن الصواريخ أثبتت فعاليتها في إصابة أهداف عالية القيمة، مضيفا أنه لا مثيل لها ويكاد يكون من المستحيل إسقاطها أثناء تحليقها. في تطور يضيف المزيد من التدهور الى الوضع القائم بين موسكو وكييف، لقيت ابنة منظر قومي متطرف مقرب من الرئيس الروسي حتفها. وقال محققون روس إن داريا دوغينا، ابنة المفكر البارز ألكسندر دوغين الذي يدعو إلى ضم أوكرانيا إلى روسيا، قتلت فيما يشتبه بأنه هجوم بسيارة ملغومة خارج موسكو.



وأضاف المحققون أنها قتلت مساء أمس الأول على أثر ما يشتبه بأنه انفجار قنبلة في سيارة كانت تقودها.



ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أندريه كراسنوف، وهو شخص يعرف دوغينا، قوله إن السيارة مملوكة لوالدها وإنه ربما كان المستهدف. وهو ما أكدته وكالة «سبوتنيك» الروسية نقلا عن مصادر خاصة ذكرت أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، حيث كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.



وذكرت صحيفة روسيسكايا غازيتا الحكومية الروسية أن الأب وابنته كانا يحضران مهرجانا خارج موسكو، وأن دوغين قرر تبديل سيارتيهما في اللحظة الأخيرة. وأكدت لجنة التحقيق الروسية في بيان أنه «تم وضع عبوة ناسفة أسفل مكان السائق في السيارة... داريا دوغينا، التي كانت خلف عجلة القيادة، ماتت في مكان الحادث».



وعملت داريا دوغين البالغة 29 عاما، سكرتيرة صحافية لوالدها، الذي يوصف بأنه أحد المقربين من الرئيس الروسي ويعرف أيضا بـ «عقل بوتين». ويعد دوغين من أبرز المنظرين لأيديولوجية الكرملين الذين تنبؤوا بانتهاء عصر الليبرالية الغربية، وأكد في مقابلة سابقة مع قناة «الجزيرة» أن له تأثيرا قويا على الرئيس الروسي.



من جهتها، ألمحت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أوكرانيا ربما تقف وراء الهجوم لكن كييف نفت أي تورط لها. وقالت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، إنه إذا ثبتت فرضية «الأثر الأوكراني» في مقتلها فإننا سنتحدث عندئذ عن سياسة إرهاب الدولة.



وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن حقائق ومعطيات كافية تراكمت، كلها ترجح هذه الفرضية.



لكن كييف نفت تورطها في هذا الحادث. وقال مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك في حديث للتلفزيون الأوكراني «أؤكد أن أوكرانيا بالطبع ليس لها علاقة بهذا لأننا لسنا دولة إجرامية، مثل روسيا الاتحادية. وعلاوة على ذلك، لسنا دولة إرهابية».



وبدا أنه ينحي باللائمة في مقتل دوغينا على صراعات داخلية على السلطة بين «الفصائل السياسية المختلفة» في روسيا.



ويدعو ألكسندر دوغين، والد داريا، منذ أمد بعيد إلى توحيد المناطق الناطقة بالروسية وغيرها من المناطق في إمبراطورية روسية جديدة واسعة النطاق، وهو من اشد مؤيدي الحرب على أوكرانيا.



ويريد أن تشمل تلك الإمبراطورية أوكرانيا، وتأثير دوجين، المدرج على قائمة المستهدفين بالعقوبات الأميركية، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موضع تكهنات إذ يؤكد بعض مراقبي الشأن الروسي أن نفوذه كبير على بوتين، ويعتقد أنه مصدر أفكار لهجوم البلاد على أوكرانيا.