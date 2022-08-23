الانتهاء من توزيع الكتب للمرحلة الابتدائية لـ ٤ مناطق تعليمية

توفير احتياجات 11 إلى 16 مدرسة جديدة سيتم افتتاحها قريباً



عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير إدارة التوريدات والمخازن في وزارة التربية متروك المطيري أن عملية الاستعداد لتوفير متطلبات المدارس من كتب مدرسية وأثاث وعمالة جارية على قدم وساق قبل بدء العام الدراسي الجديد، إذ وضعت الإدارة خطة منظمة لتوزيع الكتب المدرسية حسب الاستمارات الواردة من إدارات عموم المناطق التعليمية بشأن ميزانيات المدارس، موضحا أن الكتب الدراسية بدأت بالوصول تدريجيا لإدارة التوريدات والمخازن لتوزيعها على المدارس.



وحول توزيع الكتب للمراحل التعليمية في مختلف المناطق التعليمية، ذكر المطيري أنه تم الانتهاء من توزيع الكتب للمرحلة الابتدائية لمنطقة العاصمة ومبارك الكبير والجهراء وحولي، وبالنسبة للمرحلة المتوسطة تم توزيع الكتب لمدارس منطقة مبارك الكبير والعاصمة والجهراء وحولي، أما المرحلة الثانوية، فقد تم توزيع الكتب لمناطق العاصمة ومبارك الكبير والجهراء، وجاري استكمال عملية التوزيع لباقي مدارس المناطق التعليمية للطلبة قبل بدء العام الدراسي الجديد.



وفيما يخص الأثاث المدرسي، بين أنه تم توقيع أكثر من 6 عقود خاصة بالأثاث المدرسي، وتم توريد جزء منها وجار التوريد لكامل الكمية خلال الأيام القادمة، كما سيتم توفير احتياجات المدارس الجديدة المتوقع افتتاحها، ويتراوح عددها من 11 إلى 16 مدرسة، كما سيتم توزيع الأثاث الجديد على المدارس العاملة ممن لديها حاجة بسبب زيادة أعداد الطلبة، أو لتبديل الأثاث التالف.



وبالنسبة لعقود الخدمات الخاصة بالحراسة والنظافة، فبين أنه تم الانتهاء من توقيع جميع عقود الحراسة للمدارس بجميع المناطق باستثناء مبارك الكبير، والتي سيتم توقيعها خلال الأيام المقبلة.



وبشأن عقود النظافة، أشار المطيري إلى أنه تم توقيع عقود جميع المناطق التعليمية باستثناء العاصمة، وسيتم توقيعها أيضا خلال الأيام المقبلة، مثنيا على جهود جميع العاملين في الإدارة لإنهاء متطلبات المدارس للاستعداد للعام الدراسي الجديد رغم الظروف المناخية الصعبة.